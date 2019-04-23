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"Ангел" навсегда: 38-летняя Алессандра Амброссио похвасталась идеальным телом

Lite » Мода 23.04.2019 - 15:06
"Ангел" навсегда: 38-летняя Алессандра Амброссио похвасталась идеальным телом
Алессандра Амброссио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель поделилась очередной серией горячих снимков

Алессандра Амброссио, недавно отметившая свое 38-летие, больше не шествует по подиуму Victoria's Secret. Но это не означает, что ей нечего показать! Девушка по-прежнему следит за своим телом и выглядит не хуже новоприбывших "ангелов": Алексины Грэм, Барбары Палвин и Грейс Элизабет. Свою идеальную форму она регулярно демонстрирует в личном Instagram-аккаунте. Здесь есть масса "знойных" фото у бассейна, музыкального фестиваля Коачелла, фотосессий и рекламных кампаний ее собственного бренда купальников GAL Floripa.  

На днях она порадовала подписчиков новыми снимками. Сейчас девушка наслаждается семейным отдыхом, но в перерывах успевает сделать очередную порцию горячих фото. На одном из них она позирует в голубых мини-шортах, обнаживших длинные стройные ноги, белом купальнике и расстегнутой на груди рубашке молочного оттенка.

Алессандра Амброссио

Знойная Алессандра Амброссио

Из аксессуаров она выбрала крупные солнцезащитные очки и браслеты. Фото, где Алессандра легко подпрыгнула, успев при этом принять весьма сексуальную позу, сделано на фоне зеленой площадки и синего моря. "Прекрасный день для игры в гольф", – подписала его супермодель.

"Какой позитивный, веселый снимок…", "Просто невероятно", "Бабочка", "Какое идеальное фото", "Это чистая радость"… – засыпали ее комментариями подписчики.

Еще один кадр демонстрирует роскошный морской пейзаж: скалы, лазурная вода, блики солнца и, конечно же, завораживающие изгибы фигуры Алессандры. Девушка лежит в воде, вытянув руки над головой. "Рай – это место на земле", – написала знаменитая бразильская красавица.

Алессандра Амброссио

Поклонники, которые всегда бурно реагируют на фото своего кумира, и в этот раз нашли для нее массу приятных слов: "Королева", "Просто невероятно", "Благословенная красота", "Небеса – это твоя неотразимая красота", "Такая безмятежная картина", "Рай с ангелом", "О, мой бог. Это самая красивая женщина в мире"…

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