С Новым 2019 годом: трогательные и вдохновляющие поздравления звезд

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Знаменитости поблагодарили поклонников за поддержку и поздравили с Новым годом

На дворе 31 декабря и Новый 2019 год уже стучится в дверь. В связи с наступающими праздниками многие украинские знаменитости оставили трогательные послания в своих аккаунтах в Instagram. Селебрити благодарят поклонников за любовь и поддержку, поздравляют с Новым годом и делятся своими планами на главную ночь года, а также милыми фотографиями.

"Спасибо #2018 за все ! Столько всего произошло. Благодарю за #КаждыйМиг!!! Всех с наступающим!!!! Побольше Вам чудес!!!!" - пишет Дмитрий Монатик.

Фото: instagram.com/monatik_official

"Нехай свято буде затишним і теплим. Які плани на новорічну ніч?" - интересуется Олег Винник.

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Пока муж поехал покупать все для салата Оливье, я размышляю о том, что еще нужно успеть в этом году? Поблагодарить, Простить и Попросить.

А вы все успели?;) и будет ли Оливье на вашем столе ? Если да, то с колбасой или с курицей, с соленым огурцом или свежим?))) С наступающим вас, дорогие", - поделилась Гайтана.

Фото: instagram.com/gaitanamusic

Ольга Фреймут опубликовала нежное фото с мужем Владимиром Локотко.

"Ну ось вже завтра закінчиться рік. Найцікавіший рік мого життя - стільки випробовувань , стільки уроків , стільки викликів . Але ж це нагода перевірити себе. Силу духу і серця. Інтуїцію і даний Богом розум. Обожнюю кожну пережиту цьогорічну секунду", - написала ведущая.

Фото: instagram.com/freimutolia

"Желаю вам еще больше бесценных моментов в жизни. Спасибо 2018, их было много", - отметила Санта Димопулос под трогательным фото с сыном, на котором они сидят на пляже и дарят друг другу поцелуй.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"Ну вообще, теперь понятно, в кого я такая пухленькая! В сына. Перед этим он пытался лизнуть витрину! Это тоже в меня. С Наступающим!" - пишет Анна Седокова под забавным видео с сыном Гектором в магазине.

Видео: instagram.com/annasedokova

"Зі святами, друзі! Нехай час нового року рахує наші спільні перемоги, успіхи, миттєвості щастя. Мирного, гармонійного, музичного! До зустрічі у 2019-му ;) (фото з благодійного концерту у Вільнюсі 20.12.2018)", - пожелали "Океан Ельзи".

Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Светлана Лобода поделилась пикантным фото, сопроводив его краткой подписью "31 декабря".

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"З Новим роком, особливі Люди! Кожен із нас- унікальна особистість і я хочу, щоб в новому році у Вашому житті сталося справжнє Диво! Дякую, що цей рік Ми провели разом! Попереду- багато цікавого, а зараз- мерщій готуватися до ГОЛОВНОГО свята!" - поздравила фанов Злата Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"С наступающим Новым годом! Провожая уходящий год, скажем слова благодарности! Спасибо, 2018! Привет, 2019!" - написала Ани Лорак. Певица опубликовала видео со своими главными моментами в 2018 году.

Видео: instagram.com/anilorak

Напомним, Тищенко, Педан, Филонова и другие ответили, без чего не представляют Новый год.

Ранее Ирина Хоменко поделилась важными правилами при выборе продуктов для новогоднего застолья. Воспользуйтесь этими советами, чтобы встретить Новый год весело, без пищевых отравлений.

Кстати, Светлана Лобода поддержала новогодний флешмоб и вслед за Региной Тодоренко исполнила "танец эльфов".

Как встречают новый год в Европе (видео: LITE)