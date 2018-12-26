Выбираем продукты к новогоднему столу: эксперт назвала топ-6 правил

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Советы ведущей "Ревизор: Магазины" — чтобы провести праздники в хорошем самочувствии

Совсем скоро украинцы будут встречать Новый 2019 год, а это значит, что продумать нужно не только свой новогодний образ, но также приготовить блюда для праздничного стола. Уж точно никому не хочется встречать новогодние праздники с отравлениями, поэтому LITE обратился к ведущей программ "Тайный агент. Пост-шоу" и "Ревизор: Магазины" на "Новом канале" Ирине Хоменко. Эксперт поделилась важными правилами при выборе продуктов для новогоднего застолья.

При этом Хоменко подчеркивает: да, мы не можем проверить продукты, которые покупаем, на сто процентов, не знаем, как и где их производили, какая была транспортировка. Но вот что мы точно можем, так это посмотреть на условия, в которых они продаются у нас.

#1 Не всякое молоко полезно

В зоне опасности — продукты, которые очень быстро портятся. Например, молоко лучше брать только пастеризованное, оно дольше хранится, и в нем меньше вредных веществ.

#2 Проверяйте срок годности

Свежие продукты в магазинах обычно засовывают ближе к стенке, а те, которые вот-вот испортятся, выдвигаются вперед. Так что всегда проверяйте срок годности.

#3 Яйца берите только из холодильников

Но и перемерзшими они быть также не должны. Поэтому на рынках их лучше не покупать. Проверяйте температуру хранения продуктов. Она не менее важна, чем срок годности.

#4 Осторожно с майонезом

Лучше не полениться и сделать домашний майонез (фото: pixabay/epicantus)

Вы не знаете, из чего сделаны магазинные майонезы, поэтому лучше приготовьте домашний. Но помните: срок его хранения — сутки-полтора. Поэтому тазик оливье лучше не готовить. Рассчитывайте свои силы, приготовьте каждого блюда по чашечке, так вы будете понимать, сколько съедите. А еще не будет "ой, жалко выбросить" и лишнего веса.

#5 Тщательно проверяйте селедку

Я за то, чтобы покупать не консервы, а обычную селедочку. Не покупайте замороженную! Обычно морозят испорченную рыбу. Рыба должна быть полностью укрыта соляным раствором, берите ту, которая пониже. Всегда смотрите, чтобы у нее были "ясные" глаза — не мутные, не кровавые. Смотрите на цвет — не покупайте рыбу с желтым отливом, это значит, что жир старый, а рыба несвежая.

#6 Не стесняйтесь осматривать замороженную рыбу

Без стеснения и тщательно рассматривайте замороженную рыбу в магазине (фото: pixabay/picjumbo_com)

В магазине с рыбой можно делать все что угодно, вам не имеют право что-то запретить. Так что не пожалейте времени, наденьте рукавичку, осмотрите, проверьте. Проведите по жабрам, посмотрите, не подкрашены ли они, нет ли на них крови. Рукавичка должна остаться прозрачной, максимум — в слизи. Проверяйте глазки, нюхайте, чтобы не было посторонних запахов. Берите рыбу, полностью засыпанную льдом — в тепле на открытой поверхности быстро размножаются бактерии.

Ведущая программ "Тайный агент. Пост-шоу" и "Ревизор: Магазины" Ирина Хоменко (фото: пресс-служба телеканала)

"Чтобы провести праздники в хорошем самочувствии, старайтесь готовить больше обычных, простых и привычных блюд, — подытожила ведущая "Нового канала" Ирина Хоменко. — Пусть у каждого будет если оливье, то с качественной колбасой, если селедка под шубой, то из свежей рыбки."

Отметим, ранее STYLER писал, во сколько украинцам обойдется праздничная "поляна".

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