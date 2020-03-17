Новые правила на проекте Голос країни-10: впервые тренеры смогут «украсть» участника в нокаутах

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Стало известно, что во время следующего этапа шоу - нокаутов - тренеры снова будут иметь право на кражу!

В это воскресенье на "Голосі країни-10" состоялся заключительный эпизод вокальных боев. По результатам этапа в командах тренеров осталось по 9 участников: 8 из них победили в дуэтах и ​​1, которого они «украли» из других команд. Юбилейный сезон главного вокального шоу Голос країни уже отметился сильнейшим за всю историю шоу кастингом. На сцене десятого сезона шоу участники поражают зрителей не только мощными голосами, но и желанием к победе. В это воскресенье зрители наблюдали за вторым и заключительным эпизодом вокальных боев на "Голосі країни-10", который стал едва ли не самым драматическим выпуском сезона. Неожиданные дуэты и песни, звучавшие со сцены в новом звучании, растрогали даже опытных звездных тренеров.

На этапе вокальных боев участники традиционно исполняют одну песню в дуэте. После выступления тренер выбирает того, кто продолжит участие в проекте. В течение десяти секунд другие тренеры могут «украсть» проигравшего в дуэте и забрать его в свою команду. Участник оказывается на стуле ожидания до того момента, пока тренер снова не воспользуется правом на кражу.

Во время заключительного эпизода вокальных боев юбилейного сезона стало известно, что уже на следующей неделе телезрителей ждет неожиданность - впервые за всю историю вокального шоу право на кражу тренеры получат еще и на этапе нокаутов. Чем обернется для участников изменение правил на проекте и кто попадет на стульях ожидания, смотрите в следующих выпусках "Голосу країни".

Напомним, по результатам вокальных боев юбилейного сезона тренеры воспользовались правом на кражу 9 раз: дважды Тина Кароль и MONATIK, один раз Дан Балан и четыре раза на кнопку нажимали ПТП и NK.

Среди самых ярких и драматических выступлений вокальных боев, стали победными для двух участников, запомнился зрителям дуэт звезды сериала "Школа" Марии Кондратенко и парня, который открыл в себе певческий талант, исполняя песню в караоке - Ерлана Баибазарова. На сцене главного вокального шоу страны они выполнили лирический хит MONATIKа - "Сильно" и поразили выполнением не только зрителей, но и самого автора. По результатам вокального поединка победил и остался в команде ПТП и NK Ерлан, а Марию украл в свою команду MONATIK.

Мария Кондратенко и Ерлан Баибазаров

Воспользовался правом на кражу и Дан Балан после эмоционального выступления на сцене участников из команды Тины Кароль - звезды сериала "Папік" Дарьи Петрожицкой и телеведущего и актера Даниэля Салема. Тогда во время выступления эмоции бушевали не только между участниками на сцене, но и между звездными тренерами. По результатам вокального боя, в команде Тины Кароль остался Даниэль Салем, а Дарью Петрожицьку оказалась в команде Данная Балана.

Дарья Петрожицкая и Даниэль Салем

Тренер Тина Кароль тоже воспользовалась правом на кражу и во время прошлого эфира забрала в свою команду участника из команды MONATIK - бэк-вокалиста Constantine, который решил начать сольную карьеру, Марка Квитку.



Марко Квитка и Александр Календа

Участники из команды MONATIK Марко Квітка и Александр Календа исполнили на сцене песню "Знаешь" экс-участника "Голосу країни" и певца ROZHDENa. Белая королева воспользовалась правом на кражу второй и спасла Марка Квитко, парень занял место Андрея Подкалюк на стуле ожидания и продолжил участие в шоу уже в команде другого наставника.

Смотрите вокальное шоу "Голос страны-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1".