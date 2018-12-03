Новогодние вечеринки: сколько стоит заказать звезду шоу-бизнеса

Фото: София Ротару (facebook.com/sofiarotaru fanpage)

Самыми дорогой украинской звездой оказалась София Ротару

Гонорары звезд, которые согласятся выступить на новогоднем корпоративе, колеблются от нескольких десятков тысяч евро до нескольких сотен тысяч евро. Об этом пишет российское издание "СтарХит".

Одной из самых дорогих звезд оказалась народная артистка Украины София Ротару. Выступление на новогоднем корпоративе обойдется желающим в 100 тысяч евро. В этом году у нее запланировано несколько таких выступлений в Казахстане, как сообщает директор артистки Сергей Лавров.

"Большая часть мероприятий — в Казахстане, где она проведет и главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого — гонорар в два раза выше", - отметил Лавров.

Также востребованы Григорий Лепс, Сергей Шнуров и Светлана Лобода. Послушать этих исполнителей на праздничном мероприятии обойдется в 120 тысяч евро. Однако если гости захотят, чтобы звезды присели с ними за стол – откажут за любые деньги.

Есть и те, кто предпочтет провести новогодние праздники в кругу семьи, а не на сцене.

"Не выступаем вообще, Ирина Александровна проводит время с семьей, и праздник встречать тоже будет в кругу близких", - рассказал директор Ирины Аллегровой Владимир.

Есть цены и пониже. К примеру главного ньюсмейкера 2018-го Ольгу Бузову можно заказать всего за 25 тысяч евро. Как рассказали в ее окружении, у ведущей "Дом-2" есть уже два заказа на 31 декабря.

Певец Вадим Козаченко хочет за выступление всего 15 тысяч евро, а вот Элджей цену поднял – за 40-минутное выступление заказчики вынуждены выложить 50 тысяч евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что София Ротару подняла гонорар после обморока и потери памяти.

А также рассказывали о том, что MELOVIN рассказал об огромных гонорарах после Евровидения.

Видео: РБК-Украина