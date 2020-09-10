Новая Джоли: Брэд Питт намерен сделать из молодой возлюбленной голливудскую звезду

Брэд Питт, похоже, не на шутку увлекся новой возлюбленной. Как сообщают западные СМИ, он намерен не просто поселиться с ней в Лос-Анджелесе, но и сделать из нее голливудскую звезду. По уверениям инсайдеров, актер намерен в ближайшее время воспользоваться своими связями, чтобы Николь Потуральски получила свою первую роль.

К слову, получить ее за «красивые глаза» 27-летней манекенщице не удастся. По словам все тех же источников, Брэд хочет, чтобы Николь произвела должное впечатление и не ударила в грязь лицом перед его коллегами. А потому ей будет недостаточно красоваться в кадре, она должна проявить упорство и усердно работать над игрой.

Модель хочет стать звездой Голливуда (фото: instagram.com/nico.potur)

Также в скором времени возлюбленные планируют поселиться вместе, на чем настаивает также Питт. Модель восприняла перспективу совместного быта с радостью. Единственной проблемой стал тот факт, что Потуральски воспитывает сына, которому всего 7 лет. К тому же Николь до сих пор состоит в официальном браке – ее мужем является 68-летний ресторатор Роланд Мэри. По слухам, именно он и познакомил пару.

В то же время экс-супруга Брэад Питта – Анджелина Джоли – категорически против новых отношений актера. По слухам, она была просто в ярости, когда узнала, что пара отдыхает в особняке, где они сыграли свадьбу.