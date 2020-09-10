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Нова Джолі: Бред Пітт має намір зробити з молодої коханої голлівудську зірку

Автор: Lite

Дівчина не проти!

Бред Пітт, схоже, не на жарт захопився новою коханою. Як повідомляють західні ЗМІ, він має намір не просто оселитися з нею в Лос-Анджелесі, але і зробити з неї голлівудську зірку. За словами інсайдерів, актор має намір найближчим часом скористатися своїми зв'язками, щоб Ніколь Потуральскі отримала свою першу роль.

До речі, отримати її за «красиві очі» 27-річній манекенниці не вдасться. За словами все тих же джерел, Бред хоче, щоб Ніколь справила належне враження і не осоромилася перед його колегами. А тому їй буде недостатньо красуватися в кадрі, вона повинна проявити завзятість і старанно працювати над грою.

Модель хоче стати зіркою Голлівуду (фото: instagram.com/nico.potur)

Також незабаром закохані планують оселитися разом, на чому наполягає також Пітт. Модель сприйняла перспективу спільного побуту з радістю. Єдиною проблемою став той факт, що Потуральскі виховує сина, якому всього 7 років. До того ж Ніколь досі перебуває в офіційному шлюбі – її чоловіком є 68-річний ресторатор Роланд Мері. За чутками, саме він і познайомив пару.

У той же час екс-дружина Брэад Пітта – Анджеліна Джолі – категорично проти нових відносин актора. За чутками, вона була просто в люті, коли дізналася, що пара відпочиває в особняку, де вони зіграли весілля.

Прогноз погоди
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Новини України Брэд ПиттактерАнджеліна Джолі