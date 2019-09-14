Нотка Голливуда: Тина Кароль показала бекстейдж-видео со съемок откровенного клипа "Вабити"

В клипе украинской певицы снимались горячие американские танцоры
В конце августа Тина Кароль порадовала поклонников, выпустив откровенный и жаркий клип на песню "Вабити". Ролик быстро стал настоящим хитом и на данный момент набрал почти 3 миллиона просмотров. В нем артистка предстала в роли сексапильной хозяйки дома, которая соблазняет юных работников. И вот настало время показать, как же проходили съемки эффектной видеоработы - на своей странице в Instagram певица опубликовала бекстейдж-видео процесса.
Отметим, что съемки ролика проходили в США в роскошном доме с бассейном, а сама Кароль в нем примерила весьма откровенные наряды, в том числе и купальник. Роли домработников исполнили американские танцоры Josh Killacky и Tim Milgram, они же выступили и режиссерами клипа. Поэтому общение за кадром происходит на английском языке.
Особенно фанатов позавабила сцена, в которой Тина хлестает одного из парней куском сыра по лицу.
Видео: mking of клипа Тины Кароль Вабити (instagram.com/tina_karol)
Подписчики поблагодарили Кароль за интересные закулисные кадры и оставили множество комплиментов ее красоте, а также восхитились мастерством танцоров-красавчиков.
Фото: Тина Кароль в клипе "Вабити" (instagram.com/tina_karol)
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, полуголая Тина Кароль подразнила сеть провокативным образом в смелом наряде. Певица позирует в профиль с голой спиной в весьма оригинальном кроп-топе.
Кстати, Тина Кароль покорила появлением в оригинальном роскошном наряде с глубоким вырезом-декольте и шлейфом в третьем прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019".