Нотка Голлівуду: Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу "Вабити"

У кліпі української співачки знімалися гарячі американські танцівники
У кінці серпня Тіна Кароль порадувала шанувальників, випустивши відвертий і жаркий кліп на пісню "Вабити". Ролик швидко став справжнім хітом і на даний момент набрав майже 3 мільйони переглядів. У ньому артистка з'явилася в ролі сексапільної господині дому, яка спокушає юних працівників. І ось настав час показати, як же проходили зйомки ефектної відеороботи - на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала бекстейдж-відео процесу.
Зазначимо, що зйомки ролика проходили в США в розкішному будинку з басейном, а сама Кароль в ньому приміряла вельми відверті вбрання, в тому числі і купальник. Ролі працівників виконали американські танцівники Josh Killacky і Tim Milgram, вони ж виступили і режисерами кліпу. Тому спілкування за кадром відбувається англійською мовою.
Особливо фанатів позавабила сцена, в якій Тіна лупцює одного з хлопців шматком сиру по обличчю.
Відео: mking of кліпу Тіни Кароль Вабити (instagram.com/tina_karol)
Підписники подякували Кароль за цікаві закулісні кадри і залишили безліч компліментів її красі, а також захоплювалися майстерністю танцюристів-красенів.
Фото: Тіна Кароль у кліпі "Вабити" (instagram.com/tina_karol)
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, напівгола Тіна Кароль подражнила мережу провокативним образом в сміливому вбранні. Співачка позує у профіль з голою спиною у вельми оригінальному кроп-топі.
До речі, Тіна Кароль підкорила появою в оригінальному розкішному вбранні з глибоким вирізом-декольте і шлейфом в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".