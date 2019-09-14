Нотка Голлівуду: Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу "Вабити"

У кінці серпня Тіна Кароль порадувала шанувальників, випустивши відвертий і жаркий кліп на пісню "Вабити". Ролик швидко став справжнім хітом і на даний момент набрав майже 3 мільйони переглядів. У ньому артистка з'явилася в ролі сексапільної господині дому, яка спокушає юних працівників. І ось настав час показати, як же проходили зйомки ефектної відеороботи - на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала бекстейдж-відео процесу.

Зазначимо, що зйомки ролика проходили в США в розкішному будинку з басейном, а сама Кароль в ньому приміряла вельми відверті вбрання, в тому числі і купальник. Ролі працівників виконали американські танцівники Josh Killacky і Tim Milgram, вони ж виступили і режисерами кліпу. Тому спілкування за кадром відбувається англійською мовою.

Особливо фанатів позавабила сцена, в якій Тіна лупцює одного з хлопців шматком сиру по обличчю.

Відео: mking of кліпу Тіни Кароль Вабити (instagram.com/tina_karol)

Підписники подякували Кароль за цікаві закулісні кадри і залишили безліч компліментів її красі, а також захоплювалися майстерністю танцюристів-красенів.

Фото: Тіна Кароль у кліпі "Вабити" (instagram.com/tina_karol)

Дико орууу з того моменту, де Тинка сиром б'ється

Ти така красива без мейка буся

ТАЛАНТ

Ааааа, я не можу як мені подобається природна Тіна на початку

Бооозе, ти така мила і шалено красива

Ти така ніжна

Дуже класно все вийшло, любимо

ти тут така своя

Дуже злагоджена робота, дружно і шалено круто, дуже цікаво бачити як піддався кліп Вабити Розумниці! Тіна гордість!

Бусинка

Зайкаааа

Відчувала нотку Голлівуду, і звичайно ж здивувалась що танцюристи американці ооуу як же це rich and cool.. Big gratitude for this amazing vidio love it

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, напівгола Тіна Кароль подражнила мережу провокативним образом в сміливому вбранні. Співачка позує у профіль з голою спиною у вельми оригінальному кроп-топі.

До речі, Тіна Кароль підкорила появою в оригінальному розкішному вбранні з глибоким вирізом-декольте і шлейфом в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".