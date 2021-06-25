Носки с босоножками: Настя Каменских удивила летним аутфитом

Так, Настя запечатлена на улице на фоне зеленых зарослей в белом платье-халате в мелкий цветочный принт. В качестве обуви она выбрала черные босоножки, под которые надела бежевые носочки, и завершила образ черной сумкой. Звезда уперла руку в бок и игриво высунула язык.

Что ж, дизайнеры и стилисты уверяют, что носки под открытую обувь - тренд весны-лета 2021, так что Каменских явно следует за модными тенденциями.

В подписи к публикации певица пригласила всех на свой концерт в Киеве 1 июля.

Настя Каменских похвасталась трендовым летним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оценили продвинутый наряд Насти и не стали скупиться на комплименты.