RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шкарпетки з босоніжками: Настя Каменських здивувала літнім аутфітом

Автор: Марина Настевич

Настя Каменських останнім часом дивує своїх шанувальників. Нещодавно співачка спантеличила фанатів розміром ноги на знімку в бікіні, а на новому фото продемонструвала несподіваний літній стиль.

Свій стильний лук артистка показала на знімку в Instagram.

Так, Настя зображена на вулиці на тлі зелених заростей в білій сукні-халаті в дрібний квітковий принт. В якості взуття вона вибрала чорні босоніжки, під які одягла бежеві шкарпетки, і завершила образ чорною сумкою. Зірка вперла руку в бік і грайливо висунула язик.

Що ж, дизайнери і стилісти запевняють, що шкарпетки під відкрите взуття - тренд весни-літа 2021, так що Каменських явно слідує за модними тенденціями.

У підписі до публікації співачка запросила всіх на свій концерт у Києві 1 липня.

Настя Каменських похвалилася трендовим літнім образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили просунутий наряд Насті і не стали скупитися на компліменти.

  • Красоточка, така справжня
  • Які шкарпеточки
  • Красуня
  • Чарівні шкарпетки
  • Неймовірна красуня, дуже гарне чорне довге кучеряве волосся, круто
  • Чарівна, енергійна і дуже мила! тисяча лайків
  • Такі шкарпетки красиві
  • Гарненька
  • Яскрава, як сонечко
  • Шкарпетки агонь!
  • Класний язик
  • Могла б і насочки не одягати

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що її дратує у чоловікові Потапі.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменськихпевецобраз