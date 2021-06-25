Шкарпетки з босоніжками: Настя Каменських здивувала літнім аутфітом

Так, Настя зображена на вулиці на тлі зелених заростей в білій сукні-халаті в дрібний квітковий принт. В якості взуття вона вибрала чорні босоніжки, під які одягла бежеві шкарпетки, і завершила образ чорною сумкою. Зірка вперла руку в бік і грайливо висунула язик.

Що ж, дизайнери і стилісти запевняють, що шкарпетки під відкрите взуття - тренд весни-літа 2021, так що Каменських явно слідує за модними тенденціями.

У підписі до публікації співачка запросила всіх на свій концерт у Києві 1 липня.

Настя Каменських похвалилася трендовим літнім образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили просунутий наряд Насті і не стали скупитися на компліменти.