"Ногу облизать": Владимир Остапчук спародировал MARUV с песней Siren Song (видео)

Владимир Остапчук порадовал фанов новой забавной пародией. На этот раз "под раздачу" попала скандальная MARUV со свим новым хитом Siren Song. Кстати, буквально сегодня, 5 апреля, певица наконец презентовала клип на нашумевшую песню. Видеоработа получилась, как обычно, провокационной.

Что касается ведущего Остапчука, то кроме проведения различных мероприятий в Украине, он мастерски подшучивает над самыми обсуждаемыми темами в сети, приправляя все долей иронии. В пародиях Остапчука важны не только слова, но и символический визуальный ряд.

История, которая показана в видео, касается непростой ситуации, которая сложилась с певицей MARUV во время Нацотбора на Евровидение 2019. По сюжету, Владимиру Остапчуку снится страшный сон: за неимением кандидата, единственным, кто может представить Украину на песенном конкурсе становится именно он. Агенты "Отдела по борьбе с Евровидением" заявляются к артисту домой и добровольно-принудительно вынуждают представить страну на песенном конкурсе. Комичность ситуации состоит в том, что Остапчук должен выступить в роли самой MARUV, сохраняя ее стиль "интеллигентной провокации", дабы зритель не заметил подмены.

Вова Остапчук — Еurovision Сон (пародия MARUV — Siren Song)

"Я принимаю музыкальный вызов на песню Марув #sirensong Я верю, что каждый из вас должен увидеть наши Bang дебаты и оценить, что круче - оригинал или пародия. Пусть ваши лайки и комменты нас рассудят. Никаких стадионов, собираемся на моем канале. Youtube, так YouTube. Даю на просмотр 24 часа. Поглянь... те", – иронично написал Остапчук в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники творчества Остапчука уже оставили отзывы на его Youtube-канале:

"Вам тоже кажется, что Остапчук снимает клипы лучше, чем весь наш Украинский кинематограф и половина шоу-биза? Вова, это шедевр!"

"Вова, ваши пародии крутые, продолжайте в том же направлении"

"Вова, давай! В Сердючку сначала тоже не верили, а потом 2 место на Евровидение!﻿"

"Вовка, это лучшее в ленте за неделю. Пожизненные лайки, если будет видео с бекстейджа"

"Сходить нова зірка на небеса українського бізнес, пародії просто жир"

"Это шедевр!!!! Особенно с соседом эпично, проржался! Вот она, настоящая интеллигентная провокация)) Вова, а дуэт с Марув будет?﻿"

"Очень хорошо получилось, посмеялась от души) жду еще пародий﻿"

"Клаасно! Треба продовжувати)﻿"

Напомним, ранее Владимир Остапчук назвал топ-5 самых красивых и фотогеничных мест Украины - отмечаем на карте!

Также до этого Остапчук пожаловался на зависимость молодежи от соцсетей.