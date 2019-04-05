"Ногу облизати": Володимир Остапчук спародіював MARUV з піснею Siren Song (відео)

Володимир Остапчук порадував фанів новою цікавою пародією. На цей раз "під роздачу" потрапила скандальна MARUV зі своїм новим хітом Siren Song. До речі, буквально сьогодні, 5 квітня, співачка нарешті презентувала кліп на нову пісню. Відеоробота вийшла, як завжди, провокаційною.

Що стосується провідного Остапчука, крім проведення різноманітних заходів в Україні, він майстерно жартує над самими обговорюваними темами в мережі, приправляючи все часткою іронії. В пародіях Остапчука важливі не тільки слова, але і символічний візуальний ряд.

Історія, яка показана на відео, стосуэться ситуації з співачкою MARUV під час Нацвыдбору на Євробачення 2019. За сюжетом, Володимиру Остапчуку сниться страшний сон: за браком кандидата, єдиним, хто може представити Україну на пісенному конкурсі стає саме він. Агенти "Відділу по боротьбі з Євробаченням" заявляються до артиста додому і добровільно-примусово змушують представити країну на пісенному конкурсі. Комічність ситуації полягає в тому, що Остапчук повинен виступити в ролі самої MARUV, зберігаючи її стиль "інтелігентної провокації", щоб глядач не помітив підміни.

Вова Остапчук — Еurovision Сон (пародія MARUV — Siren Song)

"Я приймаю музичний виклик на пісню Марув #sirensong Я вірю, що кожен з вас повинен побачити наші Bang дебати і оцінити, що крутіше - оригінал або пародія. Нехай ваші лайки і коменти нас розсудять. Жодних стадіонів, збираємося на моєму каналі. Youtube, так YouTube. Даю на перегляд 24 години. Поглянь... те", - іронічно написав Остапчук в своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники творчості Остапчука вже залишили відгуки на його Youtube-каналі:

"Вам тоже кажется, что Остапчук снимает клипы лучше, чем весь наш Украинский кинематограф и половина шоу-биза? Вова, это шедевр!"

"Вова, ваши пародии крутые, продолжайте в том же направлении"

"Вова, давай! В Сердючку сначала тоже не верили, а потом 2 место на Евровидение!﻿"

"Вовка, это лучшее в ленте за неделю. Пожизненные лайки, если будет видео с бекстейджа"

"Сходить нова зірка на небеса українського бізнес, пародії просто жир"

"Это шедевр!!!! Особенно с соседом эпично, проржался! Вот она, настоящая интеллигентная провокация)) Вова, а дуэт с Марув будет?﻿"

"Очень хорошо получилось, посмеялась от души) жду еще пародий﻿"

"Клаасно! Треба продовжувати)﻿"

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук назвав топ-5 найкрасивіших і фотогенічних місць України - відзначаємо на карті!

Також до цього Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж.