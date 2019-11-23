Ноги-боги: Леся Нікітюк в одному светрі похвалилася "нескінченними" ніжками

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча полонила шанувальників спокусливою фігурою

Леся Нікітюк відмінно провела час у столиці Чехії Празі, куди вирушила разом зі своєю мамою. Ведуча погуляла по мальовничому місту і насолодилася місцевою кухнею, а також відвідала презентацію одного з автомобільних брендів, на якій також були присутні Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов. Однак зараз теледіва вже повернулася до Києва і активно приступила до роботи.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле поділилася ефектним знімком, ймовірно зробленим у рамках фотосесії. На фото ведуча сидить у кріслі в одному лише сірому светрі, спокусливо закинувши ногу на ногу і серйозно дивлячись в об'єктив.

"Люблю мою роботу", - прокоментувала кадр Нікітюк англійською мовою.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери почали обсипати Лесю компліментами, особливо захоплюючись її довгими й стрункими ніжками.

Які ніжки...Красуня

Ну красавишна

Одні ноги

Лесяяяяя..... Ти чарівна

довгонога стильна і модна

Красуня

Яка у Вас довжина ніг?))

Дуже дуже красиво і дівчина і одяг. Дуже стильно

Альо ж ноги!!!

Суцільна краса з перчинкою

Ось це я розумію Ноги

Красива

Ноги боги

Акцент на ніжки!

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в Празі не на жарт спантеличила підписників.