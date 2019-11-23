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Ноги-боги: Леся Нікітюк в одному светрі похвалилася "нескінченними" ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.11.2019 - 09:48
Ноги-боги: Леся Нікітюк в одному светрі похвалилася "нескінченними" ніжками
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча полонила шанувальників спокусливою фігурою

Леся Нікітюк відмінно провела час у столиці Чехії Празі, куди вирушила разом зі своєю мамою. Ведуча погуляла по мальовничому місту і насолодилася місцевою кухнею, а також відвідала презентацію одного з автомобільних брендів, на якій також були присутні Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов. Однак зараз теледіва вже повернулася до Києва і активно приступила до роботи.

На своїй сторінці в Instagram Леді Ле поділилася ефектним знімком, ймовірно зробленим у рамках фотосесії. На фото ведуча сидить у кріслі в одному лише сірому светрі, спокусливо закинувши ногу на ногу і серйозно дивлячись в об'єктив.

"Люблю мою роботу", - прокоментувала кадр Нікітюк англійською мовою.

Ноги-боги: Леся Нікітюк в одному светрі похвалилася &quot;нескінченними&quot; ніжками

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери почали обсипати Лесю компліментами, особливо захоплюючись її довгими й стрункими ніжками.

  • Які ніжки...Красуня
  • Ну красавишна
  • Одні ноги
  • Лесяяяяя..... Ти чарівна
  • довгонога стильна і модна
  • Красуня
  • Яка у Вас довжина ніг?))
  • Дуже дуже красиво і дівчина і одяг. Дуже стильно
  • Альо ж ноги!!!
  • Суцільна краса з перчинкою
  • Ось це я розумію Ноги
  • Красива
  • Ноги боги
  • Акцент на ніжки!

Ноги-боги: Леся Нікітюк в одному светрі похвалилася &quot;нескінченними&quot; ніжками

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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