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За ним люди: Анна Ризатдинова назвала имя главного конкурента на шоу Танцы со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.10.2019 - 10:33
За ним люди: Анна Ризатдинова назвала имя главного конкурента на шоу Танцы со звездами 2019
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Ризатдинова также была поражена уходом Барбир с танцевального шоу

Уже в это воскресенье, 27 октября состоится 10-й эфир самого танцевального шоу Танцы со звездами 2019 на “1+1”. До финала осталось совсем немного, а на проекте осталось 7 пар. Напомним, что во время прошлого эфира шоу покинула одна из фавориток проекта — телеведущая Людмила Барбир. К слову, ранее Анна Ризатдинова называла Барбир своим “главным врагом”. С уходом Людмилы, украинская спортсменка вновь пересмотрела главных конкурентов. В эксклюзивном комментарии LITE/ РБК-Украина Анна призналась, что Владимир Остапчук является сегодня сильным соперником!

“Очень сильные Ксения Мишина и Женя Кот. Также у меня симпатия к паре Дикусар-Булитко, потому что каждый раз они неординарны, не банальны, меняются. И это вызывает симпатию. Вова Остапчук — сильный соперник, потому что за ним люди. А как показывают результаты предыдущих программ, побеждает именно тот, кто завоюет сердца телезрителей. Поэтому становится все страшнее. Очень многое мы уже показали. Приходится удивлять каждый раз еще больше — зритель привыкает к хорошему. Я понимаю, что мы не можем понизить планку. Нам каждый раз надо делать “вау”. И это сложно. Но мы будем это делать!” — рассказывает Ризатдинова.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров назвали главных конкурентов на шоу Танцы со звездами 2019

Напомним, что Анна также высказалась по поводу ухода Людмилы Барбир. Ризатдинова была поражена таким решением зрителей шоу.

“Мне очень жаль Люду Барбир. Несмотря на то, что мы были конкурентками (ни для кого это не секрет), у нас было классное настоящее соперничество! Мы подталкивали друг друга, и это были настоящие соревнования - кто кого. Только в конкуренции идет рост пары. Поэтому мне очень обидно. И я, честно говоря, не сдерживала своих эмоций. Я действительно заплакала. Потому что это был шок, неожиданно. Я Люду видела в финале, и они достойны были быть там. Плюс мы очень подружились. Мы уже как одна большая семья. И когда кто-то “вылетает”, это стресс”, - рассказывает Анна Ризатдинова.

Кстати, ранее жена Павла Зиброва эмоционально обратилась к судьям шоу Танцы со звездами 2019. Марина Зиброва попросила членов жюри быть более объективными в своей критике. Также звездная пара определила своего фаворита на проекте.

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Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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