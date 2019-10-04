Барбир или Мишина: Анна Ризатдинова назвала своего самого большого "врага" на Танцах со звездами 2019

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А вот Елена Кравец, по словам Анны, очень ей помогла во время травмы

Анна Ризатдинова готовится к седьмому эфиру шоу Танцы со звездами 2019 (состоится 6 октября на канале “1+1”). Напомним, что результатам прошедшего шестого эфира проект покинула еще одна пара - Дзидзьо и Яна Цибульская. При этом члены жюри определили выступление Ризсатдиновой и Прохорова на третье место. Так что пара остается в тройке лидеров. На данный момент Ризатдинова активно готовится к новому выходу на паркет. Более того, уже в это воскресенье, 6 октября, пройдет обмен парами! Конечно же, звездные участники пока не признаются, как именно состоится “жеребъевка”. Поэтому на этой неделе пары перестали публиковать видео репетиций.

Вместо этого Ризатдинова опубликовала пару фото с недавней “знойной” фотосессии. Украинская спортсменка позирует в вечернем облегающем платье, которое показывает ее аппетитные формы. Волосы собраны в вечернюю прическу. А в ушах - массивные серьги-кольца. Макияж также вечерний. При этом локация для съемки выбрана необычная - среди веток деревьев, на пляже. Смотрится очень необычно.

“Эфир грядёт полон впечатлений )) ждёте ??)” - подписала серию фото Ризатдинова.

Стильная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Кстати, в разделе сториз на своей страничке в сети instagram Ризатдинова ответила на вопросы поклонников относительно Танцев со звездами. К примеру, по словам гимнастки, они с Александром Прохоровым тренируются по 6 часов в день - в зависимости от сложности танца!

Конечно же, Аня не раскрывает имени нового партнера, но говорит, что ей с ним “очень повезло”.

“Этот эфир будет очень неожиданным, я сама не знаю, чего ожидать! С кем мой партнер, с кем я буду… Все очень интересно и непредсказуемо”, - говорит Аня.

Также Аня отметила, что порой на танцах устает сильнее, чем во время подготовки к Олимпиаде. По словам спортсменки, танцы заслуживают быть в Олимпийской программе: “Потому что здесь невероятно сложно - как физически, так и морально”.

Анна Ризатдинова ответила на вопросы по поводу Танцев со звездами 2019

Один из вопросов касался продолжения “танцевальной карьеры” Ани. Ризатдинова подчеркнула, что и после проекта будет продолжать заниматься танцами.

А на вопрос, как Ризатдинова относится к одной из своих главных конкуренток, телеведущей Людмиле Барбир, Аня ответила: “Очень хорошо отношусь, Людочка замечательный человек! Но вы же понимаете, что в танцах, как и в спорте есть конкуренция. И на паркете мы соперники”.

Точно также Аня очень хорошо относится к Елене Кравец - “Потому что она именно тот человек, который помог мне восстановится после моей травмы, которая произошла на втором эфире”. Напомним, что Анна повредила ребро!

Ризатдинова отметила, что своей конкуренткой считает именно Людмилу Барбир

Ну а любимые стили танцев Ризатдиновой - румба и пасадобль.

Не обошлось без вопроса об отношениях с Прохоровым. “Мы и друзья, и партнеры по танцам”, - лаконично ответила Анна.

А на вопрос о сыне Аня подчеркнула, что Рома находится с ней в Киеве. За ним следит мама Ризатдиновой. “Все в порядке, не волнуйтесь, он смотрит эфиры”.

Напомним, ранее Прохоров умилил кадрами с Ризатдиновой на Танцах со звездами 2019. Танцор назвал свою звездную партнершу "спящей красавицей".