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Барбир или Мишина: Анна Ризатдинова назвала своего самого большого "врага" на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 11:55
Барбир или Мишина: Анна Ризатдинова назвала своего самого большого "врага" на Танцах со звездами 2019
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А вот Елена Кравец, по словам Анны, очень ей помогла во время травмы

Анна Ризатдинова готовится к седьмому эфиру шоу Танцы со звездами 2019 (состоится 6 октября на канале “1+1”). Напомним, что результатам прошедшего шестого эфира проект покинула еще одна пара - Дзидзьо и Яна Цибульская. При этом члены жюри определили выступление Ризсатдиновой и Прохорова на третье место. Так что пара остается в тройке лидеров. На данный момент Ризатдинова активно готовится к новому выходу на паркет. Более того, уже в это воскресенье, 6 октября, пройдет обмен парами! Конечно же, звездные участники пока не признаются, как именно состоится “жеребъевка”. Поэтому на этой неделе пары перестали публиковать видео репетиций.

Вместо этого Ризатдинова опубликовала пару фото с недавней “знойной” фотосессии. Украинская спортсменка позирует в вечернем облегающем платье, которое показывает ее аппетитные формы. Волосы собраны в вечернюю прическу. А в ушах - массивные серьги-кольца. Макияж также вечерний. При этом локация для съемки выбрана необычная - среди веток деревьев, на пляже. Смотрится очень необычно.

“Эфир грядёт полон впечатлений )) ждёте ??)” - подписала серию фото Ризатдинова.

Барбир или Мишина: Анна Ризатдинова назвала своего самого большого &quot;врага&quot; на Танцах со звездами 2019

Стильная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Кстати, в разделе сториз на своей страничке в сети instagram Ризатдинова ответила на вопросы поклонников относительно Танцев со звездами. К примеру, по словам гимнастки, они с Александром Прохоровым тренируются по 6 часов в день - в зависимости от сложности танца!

Конечно же, Аня не раскрывает имени нового партнера, но говорит, что ей с ним “очень повезло”.

“Этот эфир будет очень неожиданным, я сама не знаю, чего ожидать! С кем мой партнер, с кем я буду… Все очень интересно и непредсказуемо”, - говорит Аня.

Также Аня отметила, что порой на танцах устает сильнее, чем во время подготовки к Олимпиаде. По словам спортсменки, танцы заслуживают быть в Олимпийской программе: “Потому что здесь невероятно сложно - как физически, так и морально”.

Анна Ризатдинова ответила на вопросы по поводу Танцев со звездами 2019

Один из вопросов касался продолжения “танцевальной карьеры” Ани. Ризатдинова подчеркнула, что и после проекта будет продолжать заниматься танцами.

А на вопрос, как Ризатдинова относится к одной из своих главных конкуренток, телеведущей Людмиле Барбир, Аня ответила: “Очень хорошо отношусь, Людочка замечательный человек! Но вы же понимаете, что в танцах, как и в спорте есть конкуренция. И на паркете мы соперники”.

Точно также Аня очень хорошо относится к Елене Кравец - “Потому что она именно тот человек, который помог мне восстановится после моей травмы, которая произошла на втором эфире”. Напомним, что Анна повредила ребро!

Барбир или Мишина: Анна Ризатдинова назвала своего самого большого &quot;врага&quot; на Танцах со звездами 2019

Ризатдинова отметила, что своей конкуренткой считает именно Людмилу Барбир

Ну а любимые стили танцев Ризатдиновой - румба и пасадобль.

Не обошлось без вопроса об отношениях с Прохоровым. “Мы и друзья, и партнеры по танцам”, - лаконично ответила Анна.

А на вопрос о сыне Аня подчеркнула, что Рома находится с ней в Киеве. За ним следит мама Ризатдиновой. “Все в порядке, не волнуйтесь, он смотрит эфиры”.

Напомним, ранее Прохоров умилил кадрами с Ризатдиновой на Танцах со звездами 2019. Танцор назвал свою звездную партнершу "спящей красавицей".

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Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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