"Ніхто не зможе принизити мене": Лорак висловилася про розлучення

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка зазначила, що не варто триматися за події, людей або відносини

Відома українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе в Росії, і її чоловік-бізнесмен Мурат Налчаджиоглу розлучаються - артистка офіційно подала на розірвання шлюбу 4 грудня. В інтерв'ю "Каравану історій" зірка розповіла про те, як її змінив останній непростий рік і які висновки для себе зробила.

За словами Лорак, вона перестала бути жертвою і стала більше піклуватися про себе та свої інтереси.

"Я сказала ілюзіям: "Прощайте". Це перше, що в мені змінилося. Друге - перестала бути жертвою. Коріння жертовності, як завжди, в дитинстві. Дитиною прагнула всіх рятувати, допомагати. Свої інтереси - на двадцять п'ятому місці. Бувало, хотілося крикнути людині: "Перешагни через мене, головне, щоб тобі було добре і зручно, я потерплю!" Тепер з цим покінчено. Ніхто і ніколи не зможе принизити мене, травмувати. Любов - не жертва, а обопільне бажання чинити так, щоб іншому було добре", - зізналася Кароліна.

Фото: Ані Лорак (karavan.ua)

Співачка також зазначила, що жінці неприпустимо триматися за події, людей або відносини, якщо вони не роблять тебе щасливою.

"Не слід чіплятися за події, людей, стосунки. Якщо чоловік любить жінку, він її цінує і розуміє. Якщо ні - то мова точно не про любов. А тоді навіщо? Ми прийшли на Землю, щоб бути щасливими. Крапка, - впевнена Лорак. - Три слова, які адресую тим, хто мене образив: "Відпускаю. Прощаю. Дякую". Якщо вимовити їх від серця, зміниться сприйняття подій і людей... Я не впускаю до нього нікого і нічого, що може її зламати. Залишаю тільки позитивні емоції і правильних людей — тих, хто зі мною на одній хвилі. Не можна терпіти те, що руйнує!"

Фото: Ані Лорак (karavan.ua)

Нагадаємо, що чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення на початку грудня, а суд відбудеться 24 грудня.

Крім того ми писали, що можливим приводом для розлучення співачки Ані Лорак з її чоловіком стала його невірність. В інтернеті з'явилися кадри, на яких Мурат тримає в обіймах молоду красуню Яну Бєляєву. Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від стрункої брюнетки, обіймав її і гладив по стегну.

Після появи новини про розлучення в пресі чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу залишив у своїх Instagram -"історіях" загадкові послання з філософськими цитатами про відносини.

Відео: РБК-Україна