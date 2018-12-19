Развод Ани Лорак: муж звезды прокомментировал расставание

Фото: Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак (instagram.com/muratnalca)

Муж Ани Лорак после новости о разводе оставил в сети двусмысленные высказывания

Муж украинской певицы Ани Лорак, официально подавшей на развод, Мурат Налчаджиоглу оставил в своих Instagram -"историях" загадочные послания с философскими цитатами об отношениях.

Неоднозначные записи появились в аккаунте ресторатора после того, как в прессе начали активно обсуждать его расторжение брака со звездной супругой.

"Терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, тучи рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом", – так подписана одна из фотографий.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

Также Мурат озвучил свою цель на 2019 год – быть счастливым, о чем свидетельствует подпись к другой картинке.

"Мудрость – это когда все понимаешь, но уже не огорчаешься", - гласит цитата к еще одному изображению на странице супруга Лорак.

Скриншоты (instagram.com/muratnalca)

Ранее мы писали, что Ани Лорак после новости о крахе семейной жизни опбликовала фото, на котром запечатлена в образе роковой женщины.

Также известный юрист дал прогноз касательно развода Лорак и ее супруга Мурат Налчаджиоглу отметив, что судебные тяжбы могут растянутся на пару лет.

Видео: РБК-Украина