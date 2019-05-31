"Никогда не угодишь": Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве

Артистка считает, что люди прекрасны в любом теле
Анна Седокова никогда не была худышкой, однако всегда гордилась своими аппетитными формами и с удовольствием их демонстрирует в сети, публикуя фото в купальнике и нижнем белье. В своей последней публикации певица затронула важную для себя тему - а именно бодипозитив и любовь к себе и своему телу.
Она выложила откровенный отрывок из своего нового клипа "Санта-Барбара", в котором снялась модель модель plus size и заявила, что полностью поддерживает бодипозитив и не любит, когда людей загоняют в рамки.
По словам Анны, она и сама не раз оказывалась под волной критики относительно своей фигуры, когда люди писали ей, что она толстая и ей нужно похудеть. Однако она уверена, что всем никогда не угодишь и главное - нравиться самой себе.
"В моем новом клипе #СантаБарбара снималась шикарная модель plus size Юлия Рыбакова. Я абсолютно и обеими руками ЗА бодипозитив и таких, абсолютно разных моделей, которые говорят, что мы прекрасны в любом теле, в любом размере платья, а не только в XS, и если тебе комфортно, то зачем идти на поводу у общества?! Хотя согласна, сейчас слишком много негатива на тех девочек, кто не вписывается в "стандарты", я и сама часто оказываюсь под ударом. А есть ли они вообще? И кто их придумал? Мне кажется, что наш современный мир идеален хотя бы тем, что дает каждому быть собой. А тем, кто вечно недоволен, ты никогда не угодишь. Для них ты всегда будешь слишком высокой, слишком низкой, слишком большой, слишком худой, всегда СЛИШКОМ. Просто посмотри на себя в зеркало и реши, какой ТЫ хочешь быть, ведь это только ТВОЯ жизнь.
Видео: (instagram.com/annaupgraded)
Поделитесь в комментариях, как вы считаете, все модели должны быть стандартными, или, вместе со мной и вкусным пирожным вы согласны, что девушки прекрасны в любом теле, если они любят себя и им в нем комфортно?" - эмоционально поделилась Седокова.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фолловеры знаменитости активно делятся своим мнением в комментариях, а также уверяют, что она прекрасна и у нее отличная фигура.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Напомним, Анна Седокова похвасталась впечатляющей растяжкой.
Ранее Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото.
К слову, Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания, которые помогают привести в порядок фигуру.