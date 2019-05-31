"Ніколи не догодиш": Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив

Анна Сєдокова ніколи не була худенькою, проте завжди пишалася своїми апетитними формами і з задоволенням їх демонструє в мережі, публікуючи фото в купальнику і нижній білизні. У своїй останній публікації співачка порушила важливу для себе тему - а саме бодипозитив і любов до себе і свого тіла.

Вона виклала відвертий уривок зі свого нового кліпу "Санта-Барбара", в якому знялася модель модель plus size і заявила, що повністю підтримує бодипозитив і не любить, коли людей заганяють у рамки.

За словами Анни, вона і сама не раз опинялася під хвилею критики щодо своєї фігури, коли люди писали їй, що вона товста і їй потрібно схуднути. Проте вона впевнена, що всім ніколи не догодиш і головне - подобатися самій собі.

"У моєму новому кліпі #СантаБарбара знімалася шикарна модель plus size Юлія Рибакова. Я абсолютно й обома руками ЗА бодипозитив і таких, абсолютно різних моделей, які кажуть, що ми прекрасні в будь-якому тілі, в будь-якому розмірі сукні, а не тільки в XS, і якщо тобі комфортно, то навіщо йти на поводу у суспільства?! Хоча згодна, зараз занадто багато негативу на тих дівчат, хто не вписується в "стандарти", я й сама часто опиняюся під ударом. А чи є вони взагалі? І хто їх придумав? Мені здається, що наш сучасний світ ідеальний хоча б тим, що дає кожному бути собою. А тим, хто вічно незадоволений, ти ніколи не догодиш. Для них ти завжди будеш занадто висока, занадто низька, занадто велика, занадто худа, завжди ЗАНАДТО. Просто подивися на себе в дзеркало і подумай, якою ТИ хочеш бути, адже це тільки ТВОЄ життя.

Відео: (instagram.com/annaupgraded)

Поділіться в коментарях, як ви вважаєте, всі моделі мають бути стандартними, або, разом зі мною і смачним тістечком ви згодні, що дівчата прекрасні в будь-якому тілі, якщо вони люблять себе і їм в ньому комфортно?" - емоційно поділилася Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловери знаменитості активно діляться своєю думкою в коментарях, а також запевняють, що вона прекрасна і у неї відмінна фігура.

"Дівчата прекрасні в будь-якому тілі"

"Вважаю,що дівчата можуть бути прекрасними в будь-якому тілі, якщо це тіло доглянуто і підтягнуто!!! Не всі повненькі дами можуть бути спортивними та пружними при цьому. Якщо ніщо ніде не стирчить-не висить, вивалюючись з одягу, і дівчина при цьому органічна-то все гуд"

"Я за підтягнутий плюс сайз так сказати, якщо дівчина далека від розміру s, але при цьому стежить за собою і виглядає підтягнутий, а не просто забиває на себе і каже ну я і так красуня, у всіх різна комплекція, це ж добре, що всі ми різні, а не як під копірку"

"Шикарна фігура, нічого ніде не висить, все "є")) ну не жінка повинна складатися з одних кісток і силіконових грудей, м'ясо, м'ясо повинно бути)))"

"Не всі моделі повинні бути стандартними, але жирний і нестандартний це різні поняття"

"Занадто багато кісток на сторінках журналів і инсти, так хочеться натуральності. Адже не буває ідеальних тіл, буває умілий фотошоп"

"Я за гарне тіло, навіть якщо вона влазить в 54 розмір, а не за ліниву даму, якій просто не хочеться підняти дупу з дивана"

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

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