Никитюк высказалась о любимом, Полякова - о языковом законе: топ громких новостей недели

На прошлой неделе сеть всколыхнула новая волна сплетен и скандалов. Самые яркие и интригующие из них - ниже.

Леся Никитюк рассказала, есть ли у нее мужчина

Личная жизнь Леси Никитюк - тема закрытая. Но тем больше она волнует фанатов. Телеведущая редко комментирует свои отношения, обходясь лишь общими фразами. Но для одного из недавних интервью сделала исключение. Девушка подробно рассказала Дмитрию Гордону, как складывались ее взаимоотношения с противоположным полом, начиная с юных лет. Оказывается, мужчины никогда не баловали ее своим вниманием. Чаще всего, по словам Леси, со временем они переключались на ее подруг. Тем не менее, Леся считает, что даже сложные отношения - хороший опыт, и она не жалеет ни о чем. Сейчас Никитюк видит главную проблему, из-за которой не складывается ее личная жизнь, в карьере. Для построения семьи нужен опыт, мудрость и время, уверена Леся. Последнего категорически не хватает. Тем не менее, звезда настроена встретить того самого и завести как минимум двоих детей. А своим идеалом считает папу, который всегда был простым харизматичным человеком, а еще умел всегда стать маме лучше опорой и компаньоном.

Леся рассказала о своих отношениях (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Оля Полякова высказалась об украинском языке

Эпатажная певица не умеет молчать: она известна своими громкими заявлениями. И даже находясь на отдыхе, следит за событиями в Украине. В этот раз она коснулась острой темы - переходв сферы обслуживания на украинский язык. Знаменитость решила выразить собственное мнение, сделав пост в своем блоге. "Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили по-итальянски, а в Италии - по-французски. Может, очень хотят разговаривать американцы на каком втором языке, а не на английском. Люди, у нас должна быть наша украинская речь. Может, сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем ваши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Потому что для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо знать свой язык и надо на нем говорить. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?" - уверена Полякова.

Оля Полякова молчать не стала (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стали известны новые факты о ребенке Юлии Началовой

Стали известны новые подробности о предполагаемом материнстве Юлии Началовой. Так, ранее сообщалось, что бывший возлюбленный певицы, которая умерла в 2019-м году, прибегнул к услугам суррогатной матери и теперь воспитывает сына от артистки. Но продюсер Олеся Сазыкина опровергла эти слухи. Она считает, что Вячеслав Кудря, с которым Началову связывали романтические отношения, просто пиарится за ее счет. Вскоре на экраны выйдет фильм, посвященный певице. И юрист просто напоминает о себе, распуская сплетни. "Сейчас будут на этом зарабатываться деньги. А с учетом того, что сейчас выходит фильм, все пойдет по кругу. Это как ком. Он хочет славы, вот и все... Все это полный бред… Ребенка никакого нет", - уверяет подруга Началовой.

Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Ранее Владимир Остапчук рассказал о семейной жизни с новой женой и о ее дорогих подарках.