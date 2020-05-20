Никитюк, Каменских, Осадчая и другие: топ-5 домашних образов от украинских звезд

Карантин – не повод отказывать себе в удовольствии носить красивые и комфортные вещи, уверены украинские знаменитости. Мы выбрали 5 лучших образов, которые вдохновят на стильные эксперименты в повседневной жизни даже после окончания самоизоляции.

Катя Осадчая

Спортивные костюмы, футболки, удобные легинсы и шорты – это хорошо. И таких образов в гардеробе известной телеведущей хватает. Но женственные платья также идут на ура в повседневной жизни. К примеру, как это белое Chloe. Утонченное и воздушное, оно сделало образ по-настоящему «летним». «На карантине и на диване нужно лежать красиво», – написала Катя. Согласны!

Катя старается быть красивой всегда (фото: instagram.com/kosadcha)

Настя Каменских

Соблазнительная певица даже дома старается подчеркнуть свое спортивное тело. Классическим пижамам и ночным рубашкам она предпочитает короткий комбинезон в бельевом стиле. Такая модель выглядит достаточно «скромной», но акцентирует внимание на стройных ногах, тонкой талии и упругих ягодицах артистки.

Настя любит соблазнительные наряды (фото: instagram.com/kamenskux)

Леся Никитюк

Еще одна любительница продемонстрировать стройную фигуру – телеведущая Леся Никитюк. Девушка известна своим чувством юмора и жизнерадостностью, а потому даже наряды выбирает ярких и позитивных расцветок. Ну а чтобы о ее длинных ногах и плоском животе также никто не забывал, Никитюк взяла вариант с мини-шортами, а футболку завязала узлом на талии.

Как и Леся (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Джамала

Комфорт – ключевой момент для беременной певицы. А потому Джамала отдает предпочтение трикотажным платьям миди: уютным и не сковывающим движений. В то же время такие модели подчеркивают женственный силуэт будущей мамы и добавляют повседневным образам нотку праздника.

Джамала предпочитает комфорт (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Маша Ефросинина

Вот уж кто соскучился по женственным нарядам и вечеринкам, так это телеведущая Маша Ефросинина. Звезда даже объявила флешмоб #скучаюпоплатьям, предлагая девушкам наряжаться и выкладывать свои «карантинные луки» с соответствующим хэштегом. Сама Маша с удовольствием примеряет платья разных расцветок и стилей. Но в этом зеленом с летящей юбкой смотрится особо очаровательно.

Маша носит платья даже дома (фото: instagram.com/mashaefrosinina)