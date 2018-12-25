Нікітюк в бікіні повеселила оригінальним святковим побажанням

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча захопила своїх підписників довгими ногами та іскрометним гумором

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше анонсувала запуск свого авторського шоу, вирішила оригінально привітати підписників із зимовими святами. В Instagram вона опублікувала фото в бікіні та розповіла, як проводить католицьке Різдво.

Виявилося, що ведуча весь день присвятила роботі по дому і дозволила собі розслабитися – не фарбуватися і не робити зачіску.

"Вештаюся по дому без макіяжу і укладок. Займаюся прибиранням, пранням. Я ж господиня. Збираюся з думками, пишу для вас новорічне привітання! Поки таке придумала: дівчатка, так щоб ви худнули, а груди – ні", - зізналася знаменитість.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписникам шоувумен припало її привітання до душі, вони оцінили іскрометний гумор Лесі, а також її струнку фігуру в купальнику.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Суперская поздравлялка, прямо в яблучко", "Леся, тобі треба на "Міс Україна", "Золоті слова", "Ноги як багатоповерхівка", "Лесюня, ти модель", "Супер побажання, спасибі", "Прекрасне побажання, прямо таки актуальне", "Лесичка, вистачить своєю фігурою вбивати слабкі серця", - писали захоплені коментатори.

Скиншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк розповіла про неприємності, що сталися з нею напередодні свят - у телеведучої відколовся зуб і їй довелося терміново їхати в стоматологію вирішувати проблему.

Також Нікітюк прочинила завісу таємниці над особистим життям. Вона зізналася, що у неї є коханий чоловік, але від світу шоу-бізнесу він далекий.

Відео: РБК-Україна