Никаких селфи и смайликов: Ольга Фреймут раскрыла правила делового этикета в сети

Украинская телеведущая Ольга Фреймут считает себя настоящей леди и с удовольствием делится с другими полезными тонкостями этикета и правилами поведения в различных ситуациях. К примеру, недавно она рассказала, как должна и не должна себя вести девушка с манерами. А в новой публикации знаменитость затронула тему делового этикета в сети, который нередко нарушается.

Фреймут опубликовала несколько правил нэтикета, которые, по ее мнению, будет полезно знать всем - об использовании эмоджи, ведении своего профиля в Instagram и деловой переписке. Ведущая сопроводила публикацию атмосферным фото из бара.

1. Не используйте эмоджи, символизирующие сильные чувства, в деловой переписке. Вы можете отправить боссу сердечко, но не удивляйтесь, если вдруг он ущипнет вас за что-то личное и интимное. Сердечки, смайлики с кошачьими мордочками и другое - к месту отправлять только родственникам, любимым и детям. В деловую переписку можете интегрировать смайлик. Но попробуйте передать его словами;

2. Всегда находите время ответить на электронное письмо - успейте сделать это через 48 часов после получения письма;

3. Во время встречи, и деловой, и неформальной, держите телефон подальше от собеседника. Выставлять гаджеты на стол в ресторане можно, если это рабочие переговоры, на которых Вам нужно заглядывать в ноутбук, демонстрировать презентацию;

4. Страница в Инстаграм - наш паспорт. Фото на аватар должно быть качественным, желательно, чтобы Вы были одеты, смотрели на мир широко открытыми глазами. Кроме друзей, Вас будет рассматривать и потенциальный работодатель, и мама второй половинки, и соседи. Имейте парадный и солидный вид.

Выберите себе четыре роли, в которых хотите появиться на людях. Не пишите в био только "мама трех ангелов", будьте многогранными - покажите себя с разных ракурсов;

5. Не постите фото из больницы, церкви, с похорон, театрального представления, киносеанса;

6. Не выставляйте селфи - по этикету такое не приветствуется. Кстати, они существуют разве что в модной индустрии, когда надо показать какую-то деталь; или вы находитесь на Говерле, и вас некому сфотографировать;

Ольга Фреймут всегда остается сдержанной и элегантной (фото: instagram.com/freimutolia)

7. Дурным вкусом считаются скучные фото чашек с кофе и мисок с едой (Фреймут сделала исключение для кулинарных блогов);

8. В переписке обращайтесь к людям по имени, не ищите животные, и стихийные и просто придурковатые аналоги обращений. Кицуня, мася, солнышко - лексика, которая позволена маме в разговоре с малышом. Во взрослом мире коммуникаций - это нарушение этикета;

9. Не звоните без разрешения. Эпоха телефонных разговоров миновала.

Ранее раскованная Ольга Фреймут оголила грудь на пикантном фото и вызвала споры в сети.