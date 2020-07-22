Жодних селфи і смайликів: Ольга Фреймут розкрила правила ділового етикету в мережі

Українська телеведуча Ольга Фреймут вважає себе справжньою леді і з задоволенням ділиться з іншими корисними тонкощами етикету і правил поведінки в різних ситуаціях. Приміром, нещодавно вона розповіла, як повинна і не має поводитися дівчина з манерами. А в новій публікації знаменитість торкнулася теми ділового етикету в мережі, який нерідко порушується.

Фреймут опублікувала кілька правил нетикета, які, на її думку, буде корисно знати всім - про використання эмоджи, ведення свого профілю в Instagram і ділове листування. Ведуча супроводила публікацію атмосферним фото з бару.

1. 1. Не застосовуйте емоджі, що символізують сильні почуття, у діловому листуванні. Ви можете надіслати босу серденько, але не дивуйтеся, якщо раптом він щипне вас за щось приватне та інтимне. Сердечка, смайлики з котячими мордочками та інше - доречно надсилати лише родичам, коханим та дітям.

У ділове листування можете інтегрувати смайлик. Але спробуйте передати його словами;

2. Завжди знаходьте час відповісти на електронний лист - встигніть зробити це через 48 годин після отримання листа;

3. Під час зустрічі, і ділової, і неформальної, тримайте телефон подалі від співрозмовника. Виставляти гаджети на стіл у ресторані можна, якщо це робочі перемовини, на яких Вам потрібно зазирати в ноутбук, демонструвати презентацію.;

4. Сторінка в Instagram - наш паспорт. Фото на аватар повинно бути якісним, бажано, щоб Ви були одягнені, дивилися на світ широко відкритими очима. Крім друзів, Вас буде розглядати і потенційний роботодавець, і мама другої половинки, і сусіди. Майте парадний і солідний вигляд.

Виберіть собі чотири ролі, в яких хочете з'явитися на людях. Не пишіть в біо тільки "мама трьох ангелів", будьте багатогранними - покажіть себе з різних ракурсів;

5. Не постіть фото з лікарні, церкви, з похорону, театральної вистави, кіносеансу;

6. Не виставляйте селфи - по етикету таке не вітається. Доречними вони є хіба у модній індустрії, коли треба показати якусь деталь; або ви знаходитеся на Говерлі, і вас нікому сфотографувати.

Ольга Фреймут завжди залишається стриманою і елегантною (фото: instagram.com/freimutolia)

7. Поганим смаком вважаються нудні фото чашок з кавою і мисок з їжею (Фреймут зробила виняток для кулінарних блогів);

8. У переписці звертайтеся до людей за іменем, на шукайте тваринні, та стихійні та просто пришелепкуваті аналоги звертань. Кицуня, мася, сонечко - лексика, дозволена мамі у розмові з малям. У дорослому світі комунікацій - це порушення етикету;

9. Не дзвоніть без дозволу. Епоха телефонних розмов минула.

Раніше розкута Ольга Фреймут оголила груди на пікантному фото і викликала суперечки в мережі.