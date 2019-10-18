"Ничто не предвещало": Ани Лорак впервые рассказала о романе с молодым продюсером

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица дала откровенное интервью российскому изданию

Певица Ани Лорак пережила непростой период в жизни - после измены мужа Мурата Налчаджиоглу она развелась с ним и вместе с дочерью Софией переехала жить в Москву. Впрочем, сейчас у артистки все хорошо - она выпустила новый альбом, с которым ездит по городам России, прекрасно выглядит и закрутила новый роман. В откровенном интервью российскому журналу ОК! Каролина впервые рассказала, как пережила измену супруга и как зародились новые чувства.

Ани призналась, что развод с отцом ее ребенка, с которым они прожили вместе 14 лет, был для нее очень болезненным, и она до последнего надеялась спасти семью.

"Я не верю, когда кто-то говорит, что развода прошло приятно и легко. Любой развод - это трагедия: это больно, это грустно, это ... разочарование. Да, ты чувствуешь разочарование ... в близком человеке. Я оптимист, я до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, что все наладится. Ведь многие семьи так живут", - поделилась певица.

Она также отметила, что в какой-то момент у нее были сомнения относительно развода, поскольку по ее словам у них с Муратом были настоящие чувства и что она никогда не думала о том, что может с ним расстаться: "Уж точно, когда я принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации".

Фото: Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

Однако Лорак удалось пережить этот сложный момент и сейчас 41-летняя артистка находится в отношениях с младшим на 14 лет российским саунд-продюсером Егором Глебом. К слову, он тоже родом из Украины.

По словам звезды, их отношения начались с обычной дружбы, которая позже переросла в более романтические отношения.

"Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь - в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины", - заявила исполнительница.

Артистка рассказала, что познакомились они два-три года назад на студии звукозаписи и она сразу почувствовала к нему симпатию. Лорак несколько раз обращалась к Глебу с предложением вместе поработать, на что он согласился не сразу. Однако она и подумать не могла, что они начнут встречаться.

"Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было такого рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего безумия, своих личных отношений, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку. Мы во многом похожи, единственное - я публичный человек, а он - нет, он очень закрыт, пытается нигде со мной особо не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной. Нам всегда весело, мы всегда смеемся, слушаем классную музыку, мы всегда на одной волне, нам есть о чем поговорить", - призналась Каролина.

Фото: Ани Лорак и Егор Глеб (instagram.com/anilorak)

Поведала она и о том, как прошло знакомство нового возлюбленного с дочерью.

"У них замечательные отношения, более того, закладывается правильный фундамент. Дочь видит нормальное общение мужчины и женщины", - отметила артистка.

Однако вновь выйти замуж она не стремится, поскольку перестала верить в институт брака.

"Честно, я не готова выходить замуж. Признаюсь, я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом, в воздухе витает такое: "Не могу обидеть, потому что не дай бог, я тебя потеряю". Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть. И у него такие же мысли", - призналась певица.

Фото: Ани Лорак с дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

Отметим, что 27-летний Егор Глеб уже был женат на украинской певице TAYANNA (Татьяне Решетняк). У них есть 6-летний сын Даниэль, которого воспитывает мама.

Напомним, Ани Лорак заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным.

Стоит отметить, что Ани Лорак, которая воспитывает 8-летнюю Софию от первого брака, уже заподозрили во второй беременности от нового возлюбленного Егора Глеба.