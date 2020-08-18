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Ничего не мешает: полностью голая Настя Каменских удивила своей необычной традицией

Вторник 18 августа 2020 17:52
Ничего не мешает: полностью голая Настя Каменских удивила своей необычной традицией
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица впервые показала, как общается с природой наедине

Настя Каменских давно не публиковала в Instagram откровенных фото без одежды или в белье, а ведь ранее часть подписчиков выступала против такого "взрослого" контента на странице звезды, хотя большинство и приветствовала пикантные кадры. Певица решила исправить эту ситуацию и показала свое обнаженное тело посреди цвеущего луга – она стоит спиной к камере, поэтому без труда можно рассмотреть ее обнаженные покатые бедра.

Настя призналась, что обожает лето. Именно в это время она ощущает особое эдинство с природой. У певицы имеется собственная нерушимая традиция - каждый месяц в летний период она на целый день выбирается туда, где может сбросить с себя одежду и почувствовать осбую связь с окружающей средой.

"Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений", - сделала признание она.

Она приходит на луг, закрывает глаза и наполняется силой и энергий стихий, черпает вдохновение, открывает свое сердце, душу и разум Веселенной и наслаждается моментом.

"Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать. Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение", - отметила артистка.

Фото и откровения девушки оценили ее звездные коллеги. "Да. Зимой такие фото тяжеловато сделать", - написал ведущий Андрей Бедняков. Оля Полякова, которая уже неоднократно будоражила поклонников ню-фото, оставила смайл с сердечками.

Ничего не мешает: полностью голая Настя Каменских удивила своей необычной традицией

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в "хищной" блузе и джинсовых шортах показала свои перевоплощения.

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