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Огонь, а не девушка! Каменских в микрошортах и дерзком анималье покорила эффектным перевоплощением

Вторник 18 августа 2020 10:42
Огонь, а не девушка! Каменских в микрошортах и дерзком анималье покорила эффектным перевоплощением
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица восхитила дерзким луком и скоростью перевоплощений

Настя Каменских – любительница видео в стиле Tik Tok . Звезда с удовольствием меняет на камеру наряды как перчатки, снимает короткие ролики и радует перевоплощениями. В гардеробе Насти множество аутфитов, а сама она признается, что питает слабость к красивым вещам и не может отказать себе в удовольствии приобрести новинки и пополнить шкаф трендовыми обновками. Так, Настя сняла очередное видео, в котором показала сразу несколько эффектных образов в разных луках.

Вот певица позирует в атласной блузке с длинным рукавом и "хищным" принтом и молниеносно появляется на стуле в трендовом кэжуальном образе – белоснежной майке, коротких джинсовых шортах с высокой посадкой и широким ремнем и жакете цвета мокко, который она кокетливо приспустила, оголив плечи. В качестве эффектного дополнения к образу – солнечные очки и массивная золотая цепь. Волосы Настя собрала в высокий объемный пучок.

"Super fast dressing! Хотели бы так же быстро собираться по утрам?" - поинтересовалась артистка.

Поклонники в первую очередь оценили эффектный образ Насти.

  • Секси малышка
  • Украинская Моника
  • Огонь, а не девушка
  • Повезло Потапу
  • Сочный персик
  • Класс
  • Какая вы красивая!
  • Завидую Потапу белой завистью
  • Настюша, ты прекрасна
  • Лучшая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских показала свою суперсилу в действии.

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