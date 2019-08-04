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Нежная русалка: Тина Кароль заворожила чувственным фото на берегу океана


Певица позировала в кружевном платье бельевого стиля, оголив ножки

Тина Кароль в последнее время соблазняет поклонников результатами своей чувственной фотосессии на берегу океана, будоража их воображение каждый раз новым пляжным фото в откровенных образах. Фаны наперебой утверждают, что пикантная серия успела стать их любимой, ведь поп-дива раскрылась перед камерой с новой стороны. Певица решила разбавить горячий контент на своей страничке нежным и чувственным фото, на котром предстала перед поклонниками в наряде в своем изблюбленном бельевом стиле. Соотвествующее фото она разместила в Instagram.

На снимке Тина сидит на камене у самой кромки океана. На звезде – легкое платье  в бельевом стиле с кружевом и тонкими бретелями. Она приняла изящную позу и заворожено смотрит вдаль. По всей видимости, кадр был сделан на закате, ведь вдалеке, на линии горизонта виднеются огни.

Певица предпочла не оставлять каких либо подписей к снимку, а ограничилась только отметкой фотографа.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Лестные отзывы от восторженных поклонников, которых у певицы в соцсети уже больше миллиона, не заставили себя долго ждать.

  • Королева, ты как всегда прекрасна
  • О чём задумалась, мечта?
  • Дуже гарна
  • Наше солнышко
  • Русалочка
  • Мрійлива русалонька
  • Красивенькая
  • Прелестно!
  • Какая чувственная красота
  • Прекрасная Тина
  • Супер нежная, Тина
  • Тина, вы Прекрасная Женщина
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила магнетическим взглядом на чувственных пляжных фото. Певица позировала в кроп-топе и коротких шортах, подчеркнувших ее соблазнительные изгибы.

Напомним, что Тина Кроль заинтриговала чувственным эффектным видео с бэкстейджа пляжной фотосессии, сделанной в США.

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