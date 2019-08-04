Нежная русалка: Тина Кароль заворожила чувственным фото на берегу океана

Певица позировала в кружевном платье бельевого стиля, оголив ножки
Тина Кароль в последнее время соблазняет поклонников результатами своей чувственной фотосессии на берегу океана, будоража их воображение каждый раз новым пляжным фото в откровенных образах. Фаны наперебой утверждают, что пикантная серия успела стать их любимой, ведь поп-дива раскрылась перед камерой с новой стороны. Певица решила разбавить горячий контент на своей страничке нежным и чувственным фото, на котром предстала перед поклонниками в наряде в своем изблюбленном бельевом стиле. Соотвествующее фото она разместила в Instagram.
На снимке Тина сидит на камене у самой кромки океана. На звезде – легкое платье в бельевом стиле с кружевом и тонкими бретелями. Она приняла изящную позу и заворожено смотрит вдаль. По всей видимости, кадр был сделан на закате, ведь вдалеке, на линии горизонта виднеются огни.
Певица предпочла не оставлять каких либо подписей к снимку, а ограничилась только отметкой фотографа.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Лестные отзывы от восторженных поклонников, которых у певицы в соцсети уже больше миллиона, не заставили себя долго ждать.
Скриншот комментариев
Напомним, что Тина Кароль покорила магнетическим взглядом на чувственных пляжных фото. Певица позировала в кроп-топе и коротких шортах, подчеркнувших ее соблазнительные изгибы.
Напомним, что Тина Кроль заинтриговала чувственным эффектным видео с бэкстейджа пляжной фотосессии, сделанной в США.