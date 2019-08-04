Ніжна русалка: Тіна Кароль заворожила чуттєвим фото на березі океану

Співачка позувала у мереживній сукні білизняного стилю, оголивши ніжки
Тіна Кароль останнім часом спокушає шанувальників результатами своєї чуттєвої фотосесії на березі океану, розбурхуючи уяву кожен раз новим пляжним фото у відвертих образах. Фани навперебій стверджують, що пікантна серія встигла стати їх улюбленою, адже поп-діва розкрилася перед камерою з нового боку. Співачка вирішила розбавити гарячий контент на своїй сторінці ніжним і чуттєвим фото, на якому постала перед шанувальниками у вбранні у своєму улюбленому білизняному стилі. Відповідне фото вона розмістила в Instagram.
На знімку Тіна сидить на камені біля самої кромки океану. На зірці – легке плаття в білизняному стилі з мереживом і тонкими бретелями. Вона прийняла витончену позу і заворожено дивиться вдалину. Скоріш за все, кадр був зроблений на заході сонця, адже далеко, на лінії горизонту видніються вогні.
Співачка вирішила не залишати жодних підписів до знімка, а обмежилася лише відміткою фотографа.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Схвальні відгуки від захоплених шанувальників, яких у співачки у соцмережі вже більше мільйона, не змусили себе довго чекати.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила магнетичним поглядом на чуттєвих пляжних фото. Співачка позувала у кроп-топі і коротких шортах, що підкреслили її спокусливі вигини.
Нагадаємо, що Тіна Кроль заінтригувала чуттєвим ефектним відео з бекстейджа пляжної фотосесії, зробленої в США.