Ніжна русалка: Тіна Кароль заворожила чуттєвим фото на березі океану

Тіна Кароль останнім часом спокушає шанувальників результатами своєї чуттєвої фотосесії на березі океану, розбурхуючи уяву кожен раз новим пляжним фото у відвертих образах. Фани навперебій стверджують, що пікантна серія встигла стати їх улюбленою, адже поп-діва розкрилася перед камерою з нового боку. Співачка вирішила розбавити гарячий контент на своїй сторінці ніжним і чуттєвим фото, на якому постала перед шанувальниками у вбранні у своєму улюбленому білизняному стилі. Відповідне фото вона розмістила в Instagram.

На знімку Тіна сидить на камені біля самої кромки океану. На зірці – легке плаття в білизняному стилі з мереживом і тонкими бретелями. Вона прийняла витончену позу і заворожено дивиться вдалину. Скоріш за все, кадр був зроблений на заході сонця, адже далеко, на лінії горизонту видніються вогні.

Співачка вирішила не залишати жодних підписів до знімка, а обмежилася лише відміткою фотографа.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Схвальні відгуки від захоплених шанувальників, яких у співачки у соцмережі вже більше мільйона, не змусили себе довго чекати.

Королева, ти як завжди прекрасна

Про що задумалася, мрія?

Дуже гарна

Наше сонечко

Русалонька

Мрійлива русалонька

Гарненька

Чарівно!

Яка чуттєва краса

Прекрасна Тіна

Супер ніжна, Тіна

Тіна, ви Прекрасна Жінка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила магнетичним поглядом на чуттєвих пляжних фото. Співачка позувала у кроп-топі і коротких шортах, що підкреслили її спокусливі вигини.

Нагадаємо, що Тіна Кроль заінтригувала чуттєвим ефектним відео з бекстейджа пляжної фотосесії, зробленої в США.