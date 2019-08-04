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Ніжна русалка: Тіна Кароль заворожила чуттєвим фото на березі океану


Співачка позувала у мереживній сукні білизняного стилю, оголивши ніжки

Тіна Кароль останнім часом спокушає шанувальників результатами своєї чуттєвої фотосесії на березі океану, розбурхуючи уяву кожен раз новим пляжним фото у відвертих образах. Фани навперебій стверджують, що пікантна серія встигла стати їх улюбленою, адже поп-діва розкрилася перед камерою з нового боку. Співачка вирішила розбавити гарячий контент на своїй сторінці ніжним і чуттєвим фото, на якому постала перед шанувальниками у вбранні у своєму улюбленому білизняному стилі. Відповідне фото вона розмістила в Instagram.

На знімку Тіна сидить на камені біля самої кромки океану. На зірці – легке плаття в білизняному стилі з мереживом і тонкими бретелями. Вона прийняла витончену позу і заворожено дивиться вдалину. Скоріш за все, кадр був зроблений на заході сонця, адже далеко, на лінії горизонту видніються вогні.

Співачка вирішила не залишати жодних підписів до знімка, а обмежилася лише відміткою фотографа.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Схвальні відгуки від захоплених шанувальників, яких у співачки у соцмережі вже більше мільйона, не змусили себе довго чекати.

  • Королева, ти як завжди прекрасна
  • Про що задумалася, мрія?
  • Дуже гарна
  • Наше сонечко
  • Русалонька
  • Мрійлива русалонька
  • Гарненька
  • Чарівно!
  • Яка чуттєва краса
  • Прекрасна Тіна
  • Супер ніжна, Тіна
  • Тіна, ви Прекрасна Жінка
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила магнетичним поглядом на чуттєвих пляжних фото. Співачка позувала у кроп-топі і коротких шортах, що підкреслили її спокусливі вигини.

Нагадаємо, що Тіна Кроль заінтригувала чуттєвим ефектним відео з бекстейджа пляжної фотосесії, зробленої в США.

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