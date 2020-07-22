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Нежная роза: Ирина Билык очаровала ярким нарядом от украинского дизайнера

Автор: Марина Настевич

Певица примерила эффектный летний образ

Народная артистка Украины Ирина Билык очаровала поклонников новым эффектным образом, а также сделала признание о моде. 50-летняя певица опубликовала в Instagram короткое видео, на котором предстала на фоне реки в длинном розовом платье с оборками от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Яркий лук Ирина дополнила цветком в волосах в тон наряду, а также белыми полусапожками на массивном каблуке. Также артистка сделала нежный макияж. Она эффектно взмахивает подолом платья в ролике.

"Я всегда думала, что мне нравится красный цвет, но надев платье от @yuliya_magdych мои вкусы явно поменялись", - призналась Билык под публикацией.

Поклонники певицы принялись обсуждать ее стильный образ и сравнили Ирину с розой и пионом.

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  • Красуня
  • РОЗА@bilyk_iryna , ты Лучшая !
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  • Красотка
  • Каждый цвет по своему красив. вы превосходна
  • Іруся красуня кралечка
  • Вы прям девушка-пион!
  • Как Барби
  • Шикарное платье
  • Вы такая нежная розочка!
  • Дуже гарний колір,який вам так пасує,а ви просто бомбезна
  • Очень идёт этот цвет

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой.

Также Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.

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