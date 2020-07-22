Нежная роза: Ирина Билык очаровала ярким нарядом от украинского дизайнера

Певица примерила эффектный летний образ
Народная артистка Украины Ирина Билык очаровала поклонников новым эффектным образом, а также сделала признание о моде. 50-летняя певица опубликовала в Instagram короткое видео, на котором предстала на фоне реки в длинном розовом платье с оборками от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
Яркий лук Ирина дополнила цветком в волосах в тон наряду, а также белыми полусапожками на массивном каблуке. Также артистка сделала нежный макияж. Она эффектно взмахивает подолом платья в ролике.
"Я всегда думала, что мне нравится красный цвет, но надев платье от @yuliya_magdych мои вкусы явно поменялись", - призналась Билык под публикацией.
Поклонники певицы принялись обсуждать ее стильный образ и сравнили Ирину с розой и пионом.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Ирина Билык вышла в свет с сыновьями и будущей невесткой.
Также Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.