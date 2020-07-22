Ніжна троянда: Ірина Білик зачарувала яскравим вбранням від українського дизайнера

Народна артистка України Ірина Білик зачарувала шанувальників новим ефектним образом, а також зробила зізнання про моду. 50-річна співачка опублікувала в Instagram коротке відео, на якому постала на тлі річки в довгій рожевій сукні з оборками від українського дизайнера Юлії Магдич.

Яскравий лук Ірина доповнила квіткою у волоссі в тон наряду, а також білими напівчобітками на масивному каблуці. Також артистка зробила ніжний макіяж. Вона ефектно змахує подолом сукні в ролику.

"Я завжди думала, що мені подобається червоний колір, але надівши плаття від @yuliya_magdych мої смаки явно змінилися", - зізналася Білик під публікацією.

Шанувальники співачки почали обговорювати її стильний образ і порівняли Ірину з трояндою та півонією.

Красуня

РОЗА@bilyk_iryna , ти Найкраща !

Вам личить! Мені подобається фіолетовий

Як Вам красиво Ірочка! Прям трояндочка

Іринко, Ви красуня! Удачі Вам, здоров'я і нових творчих перемог!

Красуня

Кожен колір по своєму красивий. ви чудова

Іруся красуня кралечка

Ви прям дівчина-півонія!

Як Барбі

Шикарне плаття

Ви така ніжна трояндочка!

Дуже гарний колір,який вам так пасує,а ви просто бомбезна

Дуже йде цей колір

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Ірина Білик вийшла у світ з синами і майбутньою невісткою.

Також Ірина Білик розсекретила свою нову дієту - співачка вирішила спробувати метод інтервального голодування.