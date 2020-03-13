Неземная красота: Екатерина Кухар показала идеальное тело в купальнике на отдыхе в Таиланде

Екатерина Кухар решила побаловать себя долгожданным отпуском. Пока многие селебритис поддались всеобщей панике по поводу карантина с целью ограничить распространение коронавируса, украинская прима-балерина отправилась в Таиланд. А именно — на остров Краби. На отдых красотка отправилась со своим супругом — премьером Александром Стояновым. А в от отправились ли в это путешествие их дети, пока загадка. Зато Екатерина и Александр уже поспешили поделиться первыми эмоциями и кадрами.

Наиболее активна в сети, как обычно, Екатерина Кухар. Прима-балерина опубликовала на своей instagram-страничке большой пост. А закрепила она его фотографией в купальнике.

Екатерина во всем великолепии продемонстрировала свою спортивную фигуру. 38-летняя прима-балерина выглядит роскошно! Стройные ножки, плоский живот и осиная талия, рельефные руки — годы постоянных тренировок дают о себе знать.

Пляжный образ Кухар состоит из закрытого купальника со шлейкой на одно плечо. Купальник декорирован пестрым флористическим принтом. Позаботилась прима и об украшениях, надев парочку браслетов.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Не забыла Екатерина поделиться первыми эмоциями от поездки. Таиланд она называет страной улыбок.

“Длительный перелет, и мы наконец-то в стране улыбок. Правда, не успели мы долететь до Краби, как на полпути в Арабских Эмиратах узнали, что все спектакли в Национальной опере Украины отменены до 3 апреля в связи с карантином. Моя долгожданная Джульетта пока переносится на неопределенный период, так как график до марта следующего года уже плотно расписан”, — жалуется Кухар.

Однако Кухар советует не поддаваться панике!

“Кажется, мир захватила паника, а все масс-медиа рады стараться. Но чем меньше смотришь телевизор, тем меньше тебя охватывает страх. При всех вводных, главная ваша защита — это правильный образ жизни. Вирусу, не только этому, но и обычному гриппу, более всего подвержены люди с плохим иммунитетом. А паника никак не способствует укреплению этого самого иммунитета. Так что спите 8 часов, ешьте здоровую еду и улыбайтесь. Всё равно пока что других способов наука не придумала. Ну кроме частого и качественного мытья рук, но это всегда полезно”, — советует прима-балерина.

Также она рассказала, что ближайшее время со своим супругом планирует расслабиться по максимуму.

“После четырёхмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей мы с Александром заслужили райский отдых, так что #пустьвесьмирподождет!!! Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно НИЧЕМ! Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис! Чтобы восстановиться морально, физически, ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново. Посмотреть на сотни порхающих бабочек, увидеть воду цвета драгоценных камней, невероятные виды, зелёные тропические леса и закаты. Я в предвкушении первозданной природной красоты, так, как маленький ребенок ожидающий нового года и подарков от деда мороза!” — подытожила Екатерина.

А в подтверждение своих слов Екатерина и Александр опубликовали серию видео. К примеру, пара сразилась в настольный теннис.

Также Кухар поделилась забавным наблюдением. Дело в том, что в Таиланде сейчас 2563 год!

Екатерина Кухар в Таиланде

“Представляете шок, когда вы приходите в продуктовый магазин, покупаете молоко. А там написано, что ваше молоко годно до 2563 года марта месяца?” — отмечает Кухар.

Обратим внимание также на образ Екатерины. На приме — халатик с такой же расцветкой, как и купальник. А еще платье с длинной белоснежной бахромой. К слову, бахрома — тренд лета 2020! Очень удачный пляжный образ!