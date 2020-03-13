Неземна краса: Катерина Кухар показала ідеальне тіло в купальнику на відпочинку в Таїланді

Катерина Кухар вирішила побалувати себе довгоочікуваною відпусткою. Поки багато селебрітіс піддалися загальній паніці з приводу карантину з метою обмежити поширення коронавіруса, українська прима-балерина вирушила в Таїланд. А саме — на острів Крабі. На відпочинок красуня вирушила зі своїм чоловіком — прем'єром Олександром Стояновим. А від вирушили в цю подорож їхні діти, поки загадка. Зате Катерина та Олександр вже поспішили поділитися першими емоціями і кадрами.

Найбільш активна в мережі, як зазвичай, Катерина Кухар. Прима-балерина опублікувала на своїй instagram-сторінці великий пост. А вона закріпила його фотографією в купальнику.

Катерина у всій пишності продемонструвала свою спортивну фігуру. 38-річна прима-балерина виглядає розкішно! Стрункі ніжки, плоский живіт і осина талія, рельєфні руки — роки постійних тренувань дають про себе знати.

Пляжний образ Кухар складається із закритого купальника з шлейкой на одне плече. Купальник декорований строкатим флористичним принтом. Подбала прима і про прикраси, надівши парочку браслетів.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Не забула Катерина поділитися першими емоціями від поїздки. Таїланд вона називає країною усмішок.

“Тривалий переліт, і ми нарешті-то в країні посмішок. Щоправда, не встигли ми долетіти до Крабі, як на півдорозі в Арабських Еміратах дізналися, що всі вистави в Національній опері України скасовані до 3 квітня у зв'язку з карантином. Моя довгоочікувана Джульєтта поки переноситься на невизначений період, так як графік до березня наступного року вже щільно розписаний", — скаржиться Кухар.

Проте Кухар радить не піддаватися паніці!

“Здається, світ захопила паніка, а всі мас-медіа раді старатися. Але чим менше дивишся телевізор, тим менше тебе охоплює страх. При всіх вступних, головна ваша захист — це правильний спосіб життя. Вірусу, не тільки цим, але і звичайного грипу, більш схильні люди з поганим імунітетом. А паніка ніяк не сприяє зміцненню цього самого імунітету. Так що спіть 8 годин, їжте здорову їжу і посміхайтеся. Все одно поки що інших способів наука не придумала. Ну крім частого і якісного миття рук, але це завжди корисно", — радить прима-балерина.

Також вона розповіла, що найближчим часом зі своїм чоловіком планує розслабитися по максимуму.

“Після чотиримісячного світового туру і понад 100 вистав ми з Олександром заслужили райський відпочинок, так що #пустьвесьмирподождет!!! Час, щоб видихнути, розслабитися і зайнятися абсолютно НІЧИМ! Ми увірвалися на архіпелаг Крабі, як які знемагають від спраги в оазис! Щоб відновитися морально, фізично, ментально та емоційно. Обнулитися і почати дихати життя наново. Подивитися на сотні пурхають метеликів, побачити воду кольору дорогоцінних каменів, неймовірні краєвиди, зелені тропічні ліси і заходи. Я в передчутті первозданної природної краси, так, як маленька дитина очікує нового року і подарунків від діда мороза!" — підсумувала Катерина.

А на підтвердження своїх слів Катерина і Олександр опублікували серію відео. Наприклад, пара змагалася в настільний теніс.

Також Кухар поділилась цікавим спостереженням. Справа в тому, що в Таїланді зараз 2563 рік!

Катерина Кухар в Таїланді

“Уявляєте шок, коли ви приходите в продуктовий магазин, купуєте молоко. А там написано, що ваше молоко годно до 2563 року березня місяця?" — зазначає Кухар.

Звернемо увагу також на образ Катерини. На примі — халатик з таким же забарвленням, як і купальник. А ще сукня з довгою білосніжною бахромою. До речі, бахрома — тренд літа 2020! Дуже вдалий пляжний образ!