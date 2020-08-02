Неземная красота! Джамала с младшим сыночком очаровала нежной фоооткрыткой из Турции

Певица поделилась душевным кадром с маленьким Селим-Гираем
Джамала вместе со своей большой семьей по примеру многих звездных коллег решила отправиться на турецкий курорт. Певица облюбовала Мармарис и даже рискнула взять с собой 1,5 месячного сыночка Селим-Гирая. Также компанию ей составил муж Бекир Сулейманов, старший сын Эмир-Рахман, а также сестра с племянницами. Артистка успела опубликовать первые фото младшего мальчика с папой и тетей, а теперь и сама сделала снимок с крохой на руках во время купания.
Отдельно стоит сказать о впечатляющих пейзажах за спиной у артистки – море и горы, лазурная вода делают фотооткрытку яркой и объемной. "Остров", - подписала душевный кадр звезда.
Поклонники пришли в восторг от увиденного и забросали маму и кроху комплиментами и лестными комментариями.
Джамала с младшим сыном Селим-Гираем (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Словно девчонка: Джамала в купальнике покорила пышным бюстом и натуральной красотой
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Джамала назвала себя "безумной", признавшись, что улетела за границу с двумя маленькими детьми.