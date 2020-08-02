Неземная красота! Джамала с младшим сыночком очаровала нежной фоооткрыткой из Турции

Джамала вместе со своей большой семьей по примеру многих звездных коллег решила отправиться на турецкий курорт. Певица облюбовала Мармарис и даже рискнула взять с собой 1,5 месячного сыночка Селим-Гирая. Также компанию ей составил муж Бекир Сулейманов, старший сын Эмир-Рахман, а также сестра с племянницами. Артистка успела опубликовать первые фото младшего мальчика с папой и тетей, а теперь и сама сделала снимок с крохой на руках во время купания.

Отдельно стоит сказать о впечатляющих пейзажах за спиной у артистки – море и горы, лазурная вода делают фотооткрытку яркой и объемной. "Остров", - подписала душевный кадр звезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и забросали маму и кроху комплиментами и лестными комментариями.

Джамала с младшим сыном Селим-Гираем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Словно девчонка: Джамала в купальнике покорила пышным бюстом и натуральной красотой

Боже, какая прелесть!

Какая прелесть!

Краса неземна

На таком фоне невероятном такая красота

Как это мило.... Здоровья крепкого ангелочку

Ну такий уже карапузик

Нежнятина

Маленький очаровательный купальщик

Супер

Красотень!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала назвала себя "безумной", признавшись, что улетела за границу с двумя маленькими детьми.