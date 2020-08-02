Неземна краса: Джамала з молодшим синочком замилувала ныжною фотолистывкою з Туреччини

Джамала разом зі своєю великою родиною за прикладом багатьох зіркових колег вирішила відправитися на турецький курорт. Співачка облюбувала Мармарис і навіть ризикнула взяти з собою 1,5 місячного синочка Селім-Гірая. Також компанію їй склав чоловік Бекір Сулейманов, старший син Емір-Рахман, а також сестра з племінницями. Артистка встигла опублікувати перші фото молодшого хлопчика з татом та тіткою, а тепер і сама зробила знімок з крихіткою на руках під час купання.

Окремо варто сказати про вражаючі пейзажі за спиною у артистки - море і гори, блакитна вода роблять фотолистівках яскравою і об'ємною. "Острів", - підписала душевний кадр зірка.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і закидали маму і дитину компліментами і схвальними коментарями.

Джамала с молодшим сином Селім-Гіраєм (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Немов дівчина: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

Боже, яка краса!

Яке диво!

Краса неземная

На такому тлі неймовірному така краса

Як це мило .... Здоров'я міцного ангелика

Ну такий вже карапузик

Нежнятіна

Маленький чарівний купальщик

Супер

Красотень!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала назвала себе "божевільною", зізнавшись, що полетіла за кордон з двома маленькими дітьми.