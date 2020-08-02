Неземна краса: Джамала з молодшим синочком замилувала ныжною фотолистывкою з Туреччини

Співачка поділилася душевним кадром з маленьким Селім-Гіраєм
Джамала разом зі своєю великою родиною за прикладом багатьох зіркових колег вирішила відправитися на турецький курорт. Співачка облюбувала Мармарис і навіть ризикнула взяти з собою 1,5 місячного синочка Селім-Гірая. Також компанію їй склав чоловік Бекір Сулейманов, старший син Емір-Рахман, а також сестра з племінницями. Артистка встигла опублікувати перші фото молодшого хлопчика з татом та тіткою, а тепер і сама зробила знімок з крихіткою на руках під час купання.
Окремо варто сказати про вражаючі пейзажі за спиною у артистки - море і гори, блакитна вода роблять фотолистівках яскравою і об'ємною. "Острів", - підписала душевний кадр зірка.
Шанувальники прийшли в захват від побаченого і закидали маму і дитину компліментами і схвальними коментарями.
Джамала с молодшим сином Селім-Гіраєм (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Немов дівчина: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Джамала назвала себе "божевільною", зізнавшись, що полетіла за кордон з двома маленькими дітьми.