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Неземна краса: Джамала з молодшим синочком замилувала ныжною фотолистывкою з Туреччини

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка поділилася душевним кадром з маленьким Селім-Гіраєм

Джамала разом зі своєю великою родиною за прикладом багатьох зіркових колег вирішила відправитися на турецький курорт. Співачка облюбувала Мармарис і навіть ризикнула взяти з собою 1,5 місячного синочка Селім-Гірая. Також компанію їй склав чоловік Бекір Сулейманов, старший син Емір-Рахман, а також сестра з племінницями. Артистка встигла опублікувати перші фото молодшого хлопчика з татом та тіткою, а тепер і сама зробила знімок з крихіткою на руках під час купання.

Окремо варто сказати про вражаючі пейзажі за спиною у артистки - море і гори, блакитна вода роблять фотолистівках яскравою і об'ємною. "Острів", - підписала душевний кадр зірка.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого і закидали маму і дитину компліментами і схвальними коментарями.

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Джамала с молодшим сином Селім-Гіраєм (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Немов дівчина: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою

  • Боже, яка краса!
  • Яке диво!
  • Краса неземная
  • На такому тлі неймовірному така краса
  • Як це мило .... Здоров'я міцного ангелика
  • Ну такий вже карапузик
  • Нежнятіна
  • Маленький чарівний купальщик
  • Супер
  • Красотень!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала назвала себе "божевільною", зізнавшись, що полетіла за кордон з двома маленькими дітьми.

Прогноз погоди

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