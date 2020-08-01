Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья

Тина Кароль является одной из самых женственных и изысканных певиц Украины. Поп-дива регулярно радует своих многочисленных поклонников пикантными и жаркими, но при этом совсем не вульгарными снимками. На днях артистка поделилась чувственным кадром, который вызвал настоящий ажиотаж в сети.

Тина примерила шелковое платье-комбинацию перламутрового цвета, под которое не стала надевать нижнее белье. Нежный образ она дополнила распущенными волосами и нюдовым макияжем без фирменной красной помады.

Знаменитость демонстрирует на камеру обнаженную спину и пронзительный взгляд.

Тина Кароль в шелковой ночнушке заворожила чувственным кадром (фото: instagram.com/tina_karol)

Снимок вызвал настоящий восторг среди пользователей сети, которые обрушили на Кароль лавину комплиментов.

Незаконно красивая!

афигенная

Волшебная

Хорошая

Огоооонь жара

Ну,что я могу сказать...Я ТАЮ. Тина,а вы знаете ,что незаконно быть такой красивой?

Самая красивая

Невероятная

Горячо

Я тону в этих глазах, Королева

Несите огнетушитель тут пожар

Як завжди ніжна і спокуслива.

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро, где исполнила свои известные хиты.