ru
ua

Незаконно красива: Тіна Кароль завела мережу чуттєвим фото без білизни

Автор: Lite

Артистка показала оголену спину, позуючи в шовковій комбінації

Тіна Кароль є однією з самих жіночних і вишуканих співачок України. Поп-діва регулярно радує своїх численних шанувальників пікантними і гарячими, але при цьому зовсім не вульгарними знімками. Днями артистка поділилася чуттєвим кадром, який викликав справжній ажіотаж у мережі.

Тіна приміряла шовкову сукню-комбінацію перламутрового кольору, під яку не стала надягати нижню білизну. Ніжний образ вона доповнила розпущеним волоссям і нюдовим макіяжем без фірмової червоної помади.

Знаменитість демонструє на камеру оголену спину і пронизливий погляд.

Популярні новини

Тіна Кароль в шовковій сорочці заворожила чуттєвим кадром (фото: instagram.com/tina_karol)

Знімок викликав справжній захват серед користувачів мережі, які обрушили на Кароль лавину компліментів.

  • Незаконно красива!
  • афигенная
  • Чарівна
  • Хороша
  • Огоооонь спека
  • Ну,що я можу сказати...Я ТАЮ. Тіна,а ви знаєте ,що незаконно бути такою красивою?
  • найкрасивіша
  • Неймовірна
  • Гаряче
  • Я тону в цих очах, Королева
  • Несіть вогнегасник тут пожежа
  • Як завжди ніжна і спокуслива.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро, де виконала свої найвідоміші хіти.

Прогноз погоди
► Немов дівчисько: Джамала в купальнику підкорила пишним бюстом і натуральною красою ► Регіна Тодоренко отримала роботу в Україні: вона вже приступила до обов'язків
Читати всі новини