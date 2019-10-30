Невероятно похожи! Ким Кардашьян с сестрами снялись в соблазнительных образах для новой кампании

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Девушки представили свой парфюм

Ким Кардашьян – не просто светская львица. Она настоящая бизнесвумен, которая активно развивает массу направлений. Звезда разработала собственную линию косметики KKW Beauty, недавно представила бренд утягивающего нижнего белья Skims. Также 39-летняя теледива регулярно выпускает ароматы KKW Fragrance. Она уже представляла самые разнообразные вариации парфюмов, а в этот раз решила подключить к производству своих родных сестер: Кортни и Хлое.

Новая фотосессия сестер (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так рада объявить о новой коллекции @kkwfragrance Diamonds от Кортни, Ким и Хлое! Эта коллекция действительно особенная, потому что это первая парфюмерная работа, которую я сделала с Кортни и Хлоей для моей линии. Каждый из ароматов действительно захватывает нас индивидуально. Мой аромат свежий, цветочный и становится теплее, когда я ношу его в течение дня. Я не могу дождаться, когда вы почувствуете, как удивительны эти ароматы!", – сообщила на своей странице Ким.

Новые ароматы KKW Fragrance (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для фотосессии всем трем сестрам подобрали стильные одинаковые образы. На 39-летней Ким, 40-летней Кортни и 35-летней Хлое надеты облегающие комбинезоны кремового оттенка с длинными рукавами. Завершают яркий макияж в духе знаменитого семейства – максимально выразительный и чувственный, а также пышные укладки, которые подчеркивают некий дух свободы и бунтарства. Выглядят сестры похожими, но в то же время каждая из них сохраняет свою индивидуальность. Что, по всей видимости, и хотели подчеркнуть стилисты. В руках красотки держат огромные версии парфюмов.

Семейный бизнес Кардашьян-Дженнер процветает (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кортни и Хлое также поспешили поделиться радостью со своими фолловерами. Хлое рассказала, что ее аромат будет "женственным, сексуальным и сильным", он сочетает ноты сладких цветов и мускуса. А Кортни мечтала создать парфюм яркий, классический и игривый, соответствующий ее стилю. В нем соединились золотые ягоды, жасмин и ваниль. Запуск новинки, которая будет стоить 40 долларов, планируется уже скоро – 8 ноября.