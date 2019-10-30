Неймовірно схожі! Кім Кардашьян з сестрами знялися в спокусливих образах для нової кампанії

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчата представили свій парфум

Кім Кардашьян – не просто світська левиця. Вона справжня бізнес-вумен, яка активно розвиває масу напрямків. Зірка розробила власну лінію косметики KKW Beauty, недавно представила бренд стягуючої нижньої білизни Skims. Також 39-річна діва регулярно випускає аромати KKW Fragrance. Вона вже представляла найрізноманітніші варіації парфумів, а в цей раз вирішила підключити до виробництва своїх рідних сестер: Кортні і Хлої.

Нова фотосесія сестер (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так рада оголосити про нову колекцію @kkwfragrance Diamonds від Кортні, Кім та Хлое! Ця колекція дійсно особлива, тому що це перша парфумерна робота, яку я зробила з Кортні і Хлоєю для моєї лінії. Кожен з ароматів дійсно захоплює нас індивідуально. Мій аромат свіжий, квітковий і стає тепліше, коли я ношу його протягом дня. Я не можу дочекатися, коли ви відчуєте, як ці дивні аромати!", – повідомила на своїй сторінці Кім.

Нові аромати KKW Fragrance (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для фотосесії всім трьом сестрам підібрали однакові стильні образи. На 39-річній Кім, 40-річній Кортні і 35-річній Хлое надіті облягаючі комбінезони кремового кольору з довгими рукавами. Завершують яскравий макіяж у дусі знаменитого сімейства – максимально виразний і чуттєвий, а також пишні укладки, які підкреслюють дух свободи і бунтарства. Виглядають сестри схожими, але в той же час кожна з них зберігає свою індивідуальність. Що, по всьому, і хотіли підкреслити стилісти. В руках красуні тримають величезні версії парфумів.

Сімейний бізнес Кардашьян-Дженнер процвітає (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кортні і Хлої також поспішили поділитися радістю зі своїми фоловерами. Хлое розповіла, що її аромат буде "жіночним, сексуальним і сильним", він поєднує ноти солодких квітів і мускусу. А Кортні мріяла парфум створити яскравий, класичний і грайливий, відповідний її стилю. У ньому поєдналися золоті ягоди, жасмин і ваніль. Запуск новинки, яка буде коштувати 40 доларів, планується вже скоро – 8 листопада.