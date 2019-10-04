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"Невероятно милые": солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 09:43
"Невероятно милые": солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией
Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Певица показала "волшебный день" своей семьи

Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина нечасто балует поклонников семейными кадрами, тем ценнее каждое новое фото. Недавно семейство снялось в нежной фотосессии и певица, которая поразила образом вампирши в новом клипе "Жива", поделилась на своей странице в Instagram очаровательными кадрами.

Юлия и ее муж Вал Бебко и сыночек Даниил позировали во дворе их дома, а также внутри. Артистка выбрала для съемки кружевное белое платье и черную кожаную куртку, а ее супруг был в клетчатой рубашке.

Семейство дурачилось на улице, а также растрогали фото на кровати и в процессе игры с малышом.

&quot;Невероятно милые&quot;: солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией&quot;Невероятно милые&quot;: солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

"Более милой фотосессии у нас еще не было! Спасибо за волшебный день! как же профессионально и быстро словить в кадре Даню, это #миссияневыполнима , но у вас получилось!" - поделилась эмоциями Юлия.

&quot;Невероятно милые&quot;: солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Растроганные подписчики певицы засыпали ее умиленными комментариями, восхищаясь их очаровательной семьей.

  • Замечательные вы!!!!
  • Неймовірно милі
  • Як ніжно. Ви такі класнючі
  • Вы такие классные все
  • Невероятно красивые
  • Які гарні
  • Максимальное мими
  • Красивенная семья! А у Вала такая добрая улыбка))
  • Потрясающие
  • Такі теплі , домашні і затишні фото
  • Какой крутой у вас парень растет!)))
  • Вы шикарны
  • Бомбезні
  • Такие замечательные. Заглядение

&quot;Невероятно милые&quot;: солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией

Скриншот комментариев (instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, ранее THE HARDKISS представили клип с чувственным танцем от Юлии Саниной на песню из третьего студийного альбома под названием "Залізна ластівка" - "Сердце".

К слову. солистка The Hardkiss Юлия Санина "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна.

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Новости Украины The HARDKISSЮлия Санинасын
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