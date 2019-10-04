"Невероятно милые": солистка The Hardkiss покорила сеть семейной фотосессией

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Певица показала "волшебный день" своей семьи

Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина нечасто балует поклонников семейными кадрами, тем ценнее каждое новое фото. Недавно семейство снялось в нежной фотосессии и певица, которая поразила образом вампирши в новом клипе "Жива", поделилась на своей странице в Instagram очаровательными кадрами.

Юлия и ее муж Вал Бебко и сыночек Даниил позировали во дворе их дома, а также внутри. Артистка выбрала для съемки кружевное белое платье и черную кожаную куртку, а ее супруг был в клетчатой рубашке.

Семейство дурачилось на улице, а также растрогали фото на кровати и в процессе игры с малышом.

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

"Более милой фотосессии у нас еще не было! Спасибо за волшебный день! как же профессионально и быстро словить в кадре Даню, это #миссияневыполнима , но у вас получилось!" - поделилась эмоциями Юлия.

Фото: Юлия Санина с мужем и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Растроганные подписчики певицы засыпали ее умиленными комментариями, восхищаясь их очаровательной семьей.

Замечательные вы!!!!

Неймовірно милі

Як ніжно. Ви такі класнючі

Вы такие классные все

Невероятно красивые

Які гарні

Максимальное мими

Красивенная семья! А у Вала такая добрая улыбка))

Потрясающие

Такі теплі , домашні і затишні фото

Какой крутой у вас парень растет!)))

Вы шикарны

Бомбезні

Такие замечательные. Заглядение

Скриншот комментариев (instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, ранее THE HARDKISS представили клип с чувственным танцем от Юлии Саниной на песню из третьего студийного альбома под названием "Залізна ластівка" - "Сердце".

К слову. солистка The Hardkiss Юлия Санина "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна.