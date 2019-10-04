"Неймовірно милі": солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка показала "чарівний день" своєї сім'ї

Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна нечасто балує шанувальників сімейними кадрами, тим цінніше кожне нове фото. Нещодавно сімейство знялося в ніжній фотосесії і співачка, яка вразила образом вампірши в новому кліпі "Жива", поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами.

Юлія і її чоловік Вал Бебко та синочок Данило позували у дворі їх будинку, а також всередині. Артистка вибрала для зйомки біле мереживне плаття і чорну шкіряну куртку, а її чоловік був у картатій сорочці.

Сімейство веселилося на вулиці, а також зворушили фото на ліжку і в процесі гри з малюком.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

"Більш милою фотосесії у нас ще не було! Дякую за чарівний день! як же професійно і швидко зловити в кадрі Даню, це #миссияневыполнима , але у вас вийшло!" - поділилася емоціями Юлія.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Розчулені підписники співачки засипали її розчуленими коментарями, захоплюючись їх чарівною сім'єю.

Чудові ви!!!!

Неймовірно милі

Як ніжно. Ві такі класнючі

Ви такі класні всі

Неймовірно красиві

Які гарні

Максимальне мімі

Красива сім'я! А у Валу така добра посмішка))

Приголомшливі

Такі теплі , домашні і затишні фото

Який крутий у вас хлопець росте!)))

Ви шикарні

Бомбезні

Такі чудові. Диво

Скріншот коментарів (instagram.com/the_hardkiss)

Нагадаємо, раніше THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".

До речі. солістка The Hardkiss Юлія Саніна "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну.