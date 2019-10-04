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"Неймовірно милі": солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 09:43
"Неймовірно милі": солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією
Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Співачка показала "чарівний день" своєї сім'ї

Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна нечасто балує шанувальників сімейними кадрами, тим цінніше кожне нове фото. Нещодавно сімейство знялося в ніжній фотосесії і співачка, яка вразила образом вампірши в новому кліпі "Жива", поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами.

Юлія і її чоловік Вал Бебко та синочок Данило позували у дворі їх будинку, а також всередині. Артистка вибрала для зйомки біле мереживне плаття і чорну шкіряну куртку, а її чоловік був у картатій сорочці.

Сімейство веселилося на вулиці, а також зворушили фото на ліжку і в процесі гри з малюком.

&quot;Неймовірно милі&quot;: солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією&quot;Неймовірно милі&quot;: солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

"Більш милою фотосесії у нас ще не було! Дякую за чарівний день! як же професійно і швидко зловити в кадрі Даню, це #миссияневыполнима , але у вас вийшло!" - поділилася емоціями Юлія.

&quot;Неймовірно милі&quot;: солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Розчулені підписники співачки засипали її розчуленими коментарями, захоплюючись їх чарівною сім'єю.

  • Чудові ви!!!!
  • Неймовірно милі
  • Як ніжно. Ві такі класнючі
  • Ви такі класні всі
  • Неймовірно красиві
  • Які гарні
  • Максимальне мімі
  • Красива сім'я! А у Валу така добра посмішка))
  • Приголомшливі
  • Такі теплі , домашні і затишні фото
  • Який крутий у вас хлопець росте!)))
  • Ви шикарні
  • Бомбезні
  • Такі чудові. Диво

&quot;Неймовірно милі&quot;: солістка The Hardkiss підкорила мережу сімейною фотосесією

Скріншот коментарів (instagram.com/the_hardkiss)

Нагадаємо, раніше THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної на пісню з третього студійного альбому під назвою "Залізна ластівка" - "Серце".

До речі. солістка The Hardkiss Юлія Саніна "блиснула" ідеальною фігурою в купальнику біля басейну.

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Новини України The HARDKISSЮлия Санинасын
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