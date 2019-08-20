"Русалка": солистка The hardkiss "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Юлия умеет позировать в купальнике без намека на вульгарность

Солистка The hardkiss Юлия Санина, которая доказала, что она умеет не только петь, но и отлично двигается в танце, проводит летние каникулы с семьей в Турции. В своем Instagram певица делится редкими семейными кадрами и фото на фоне природы, за что получает от поклонников теплые слова и пожелания хорошего отдыха.

Однако свежий курортный снимок взбудоражил поклонников творчества Юлии, еще бы, ведь на нем фронтвумен позирует в купальнике.

Кадр сделан возле бассейна, Санина сидит на самом краю бортика, повернутая к фотографу спиной. На снимке можно отлично рассмотреть подтянутую фигуру девушки и все ее изгибы.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Стоит отметить, что знаменитость выбрала для отдыха цельнокроеный купальник спортивного типа с интересным переплетом на спине.

Подписчики тут же принялись обсуждать прекрасный внешний вид певицы, и рассуждать в чем секрет ее такой замечательной формы — в генетике или активном посещении тренажерного зала.

"Сегодня я Русалка, я создаю волны"!

Фото, не притаманне для Юлі)) Але дуже красиво вийшло. Тільки підпису не вистачає "І нехай весь світ зачекає"

Воу. Юля, Вы шикарна!

Який у Вас крутий купальник. Панi Юля, Ви дивовижна

Вах какой персик

Какая женщина

Каждая новая песня просто шедевр! А какое фото!!! Ни капельки вульгарности!!

Какое красивое небо. Ууууу

Настоящая!!!

Шикарный ВИД !

Напомним, что еще одна украинская певица, которая очень редко демонстрирует свое тело в соцсетях показала подписчикам кадр в купальнике. Христина Соловей продемонстрировала свои формы на итальянском пляже.

А ведущая Леся Никитюк достала свой 49-тый купальник и отправилась в загородный клуб плавать в бассейне и покорять всех присутствующих своими длинными ногами.

К слову, Светлана Лобода не отстает от своих коллег по вокальному цеху и тоже решила продемонстрировать "жаркий" кадр. Только исполнительница сделала ставку на гибкость и растяжку — Светлана села на шпагат достойный балерины.