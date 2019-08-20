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"Русалка": солистка The hardkiss "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.08.2019 - 17:56
"Русалка": солистка The hardkiss "сверкнула" идеальной фигурой в купальнике возле бассейна
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Юлия умеет позировать в купальнике без намека на вульгарность

Солистка The hardkiss Юлия Санина, которая доказала, что она умеет не только петь, но и отлично двигается в танце, проводит летние каникулы с семьей в Турции. В своем Instagram певица делится редкими семейными кадрами и фото на фоне природы, за что получает от поклонников теплые слова и пожелания хорошего отдыха.
Однако свежий курортный снимок взбудоражил поклонников творчества Юлии, еще бы, ведь на нем фронтвумен позирует в купальнике.
Кадр сделан возле бассейна, Санина сидит на самом краю бортика, повернутая к фотографу спиной. На снимке можно отлично рассмотреть подтянутую фигуру девушки и все ее изгибы.

&quot;Русалка&quot;: солистка The hardkiss &quot;сверкнула&quot; идеальной фигурой в купальнике возле бассейна

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Стоит отметить, что знаменитость выбрала для отдыха цельнокроеный купальник спортивного типа с интересным переплетом на спине.
Подписчики тут же принялись обсуждать прекрасный внешний вид певицы, и рассуждать в чем секрет ее такой замечательной формы — в генетике или активном посещении тренажерного зала.

  • "Сегодня я Русалка, я создаю волны"!
  • Фото, не притаманне для Юлі)) Але дуже красиво вийшло. Тільки підпису не вистачає "І нехай весь світ зачекає"
  • Воу. Юля, Вы шикарна!
  • Який у Вас крутий купальник. Панi Юля, Ви дивовижна
  • Вах какой персик
  • Какая женщина
  • Каждая новая песня просто шедевр! А какое фото!!! Ни капельки вульгарности!!
  • Какое красивое небо. Ууууу
  • Настоящая!!!
  • Шикарный ВИД !

Напомним, что еще одна украинская певица, которая очень редко демонстрирует свое тело в соцсетях показала подписчикам кадр в купальнике. Христина Соловей продемонстрировала свои формы на итальянском пляже.

А ведущая Леся Никитюк достала свой 49-тый купальник и отправилась в загородный клуб плавать в бассейне и покорять всех присутствующих своими длинными ногами.

К слову, Светлана Лобода не отстает от своих коллег по вокальному цеху и тоже решила продемонстрировать "жаркий" кадр. Только исполнительница сделала ставку на гибкость и растяжку — Светлана села на шпагат достойный балерины.

Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом Над пропастью! Солистка The Hardkiss восхитила сеть невероятными "американскими" фото
Новости Украины The HARDKISSЮлия Санина
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