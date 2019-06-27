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Невероятно красиво: Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле


Кадры получились очень нежные и красочные

Украинская певица Джамала с удовольствием делится с поклонниками семейными кадрами, не боясь демонстрировать свое счастье. Недавно артистка вместе с мужем Сеит-Бекиром и сыночком Эмиром-Рахманом устроили яркую фотосессию в лавандовом поле, и артистка наконец поделилась результатом на своей странице в Instagram.

Джамала опубликовала нежные и трогательные кадры, на которых позирует вместе с любимыми мужчинами среди живописных цветов. Все трое выглядят очень счастливыми и радостно улыбаются.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

На одном из снимков запечатлен малыш Эмир-Рахман, который сидит на стуле с букетиком лаванды в руке и весело смеется.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Ребенок позировал в белой футболке и черных шортах, а сама артистка примерила роскошное летнее платье от украинского дизайнера Лилии Пустовит. Белый наряд украшен крупным цветочным принтом черного цвета.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица крымскотатарского происхождения также посвятила любимому сыночку стихотворение собственного сочинения.

"Человеку год и три: 
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха" 
В милой "Johnny, Yes Papa"!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи, 
не дай Бог сесть на секунду, чтоб 
Ана не расслаблялась, 
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней 
Ты всегда стоишь на страже, 
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!

*ана - мама крымскотатарский", - написала Джамала.

Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики артистки поспешили оставить свои растроганные отзывы, умиляясь такой красивой семьей и живописным местом съемки.

  • Какая прелесть! Как же быстро летит время, вроде только вчера читала ваш пост о первом месяце, а тут уже год и три
  • Вы очень красивая семья! Здоровья и благополучия!
  • Машалла!! Джа- ты супер!!!
  • Красивая семья
  • Малыш такой гарнюня. Здоровья и счастья ему и его родителям)))
  • Очень мило. Счастья Вам!!!!!!!!!
  • Так швидко вирiс, щастя вам
  • Схожий на вашу маму ;)
  • Прекрасные)
  • Які гарні
  • Малий вилiтий Тато!!!
  • Дуже гарні фото і милі
  • Ми-ми-ми, такие классние
  • Це дуже мило
  • Татова копія
 

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала показала бекстэйдж видео с красочной фотосессии среди лаванды.

А до этого  Джамала сняла на видео прогулку с подросшим сыночком. Отметим, что не так давно певица вернулась с Марокко, куда она отправилась на отдых с Сеит-Бекиром. Молодая мама соскучилась за своим сыночком и поспешила по приезду провести с ним время. 

Также Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком". Певица показала фотографии с последнего города, в котором она побывала в Марокко - Рабат. 

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