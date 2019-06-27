Невероятно красиво: Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле

Кадры получились очень нежные и красочные
Украинская певица Джамала с удовольствием делится с поклонниками семейными кадрами, не боясь демонстрировать свое счастье. Недавно артистка вместе с мужем Сеит-Бекиром и сыночком Эмиром-Рахманом устроили яркую фотосессию в лавандовом поле, и артистка наконец поделилась результатом на своей странице в Instagram.
Джамала опубликовала нежные и трогательные кадры, на которых позирует вместе с любимыми мужчинами среди живописных цветов. Все трое выглядят очень счастливыми и радостно улыбаются.
Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
На одном из снимков запечатлен малыш Эмир-Рахман, который сидит на стуле с букетиком лаванды в руке и весело смеется.
Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Ребенок позировал в белой футболке и черных шортах, а сама артистка примерила роскошное летнее платье от украинского дизайнера Лилии Пустовит. Белый наряд украшен крупным цветочным принтом черного цвета.
Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Певица крымскотатарского происхождения также посвятила любимому сыночку стихотворение собственного сочинения.
"Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха"
В милой "Johnny, Yes Papa"!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб
Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже,
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!
*ана - мама крымскотатарский", - написала Джамала.
Фото: Джамала снялась в фотосессии с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики артистки поспешили оставить свои растроганные отзывы, умиляясь такой красивой семьей и живописным местом съемки.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала показала бекстэйдж видео с красочной фотосессии среди лаванды.
А до этого Джамала сняла на видео прогулку с подросшим сыночком. Отметим, что не так давно певица вернулась с Марокко, куда она отправилась на отдых с Сеит-Бекиром. Молодая мама соскучилась за своим сыночком и поспешила по приезду провести с ним время.
Также Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком". Певица показала фотографии с последнего города, в котором она побывала в Марокко - Рабат.