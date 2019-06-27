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Неймовірно красиво: Джамала зворушила сімейною фотосесією в лавандовому полі


Кадри вийшли дуже ніжні і барвисті

Українська співачка Джамала з задоволенням ділиться з шанувальниками сімейними кадрами, не боячись демонструвати своє щастя. Нещодавно артистка разом з чоловіком Сеїт-Бекіром і синочком Еміром-Рахманом влаштували яскраву фотосесію в лавандовом полі, і артистка нарешті поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.

Джамала опублікувала ніжні і зворушливі кадри, на яких позує разом з улюбленими чоловіками серед мальовничих квітів. Всі троє виглядають дуже щасливими і радісно усміхаються.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

На одному із знімків зображений малюк Емір-Рахман, який сидить на стільці з букетиком лаванди в руці і весело сміється.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Дитина позувала у білій футболці і чорних шортах, а сама артистка приміряла розкішне літнє плаття від українського дизайнера Лілії Пустовіт. Білий наряд прикрашений великим квітковим принтом чорного кольору.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка кримськотатарського походження також присвятила коханому синочку вірш власного твору.

"Человеку год и три: 
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха" 
В милой "Johnny, Yes Papa"!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи, 
не дай Бог сесть на секунду, чтоб 
Ана не расслаблялась, 
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней 
Ты всегда стоишь на страже, 
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!

*ана - мама кримськотатарською", - написала Джамала.

Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники артистки поспішили залишити свої розчулені відгуки, зворушуючись такою гарною сім'єю і мальовничим місцем зйомки.

  • Яка краса! Як же швидко летить час, начебто тільки вчора читала ваш пост про першому місяці, а тут вже рік і три
  • Ви дуже гарна родина! Здоров'я і благополуччя!
  • Машалла!! Джа - ти супер!!!
  • Гарна сім'я
  • Малюк такий гарнюня. Здоров'я і щастя йому і його батькам)))
  • Дуже мило. Щастя Вам!!!!!!!!!
  • Так швидко виріс, щастя вам
  • Схожий на вашу маму ;)
  • Прекрасні)
  • Які гарні
  • Малий вилітий Тато!!!
  • Дуже гарні фото і міли
  • Мі-мі-мі, такі классние
  • Це дуже мило
  • Татова копія
 

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала показала бекстейдж відео з барвистої фотосесії серед лаванди.

А до цього Джамала зняла на відео прогулянку з підрослим синочком. Відзначимо, що не так давно співачка повернулася з Марокко, куди вона вирушила на відпочинок з Сеїт-Бекіром. Молода мама скучила за своїм синочком і поспішила по приїзду провести з ним час.

Також Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком". Співачка показала фотографії з останнього міста, в якому вона побувала в Марокко - Рабат.

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