Неймовірно красиво: Джамала зворушила сімейною фотосесією в лавандовому полі

Кадри вийшли дуже ніжні і барвисті
Українська співачка Джамала з задоволенням ділиться з шанувальниками сімейними кадрами, не боячись демонструвати своє щастя. Нещодавно артистка разом з чоловіком Сеїт-Бекіром і синочком Еміром-Рахманом влаштували яскраву фотосесію в лавандовом полі, і артистка нарешті поділилася результатом на своїй сторінці в Instagram.
Джамала опублікувала ніжні і зворушливі кадри, на яких позує разом з улюбленими чоловіками серед мальовничих квітів. Всі троє виглядають дуже щасливими і радісно усміхаються.
Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
На одному із знімків зображений малюк Емір-Рахман, який сидить на стільці з букетиком лаванди в руці і весело сміється.
Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Дитина позувала у білій футболці і чорних шортах, а сама артистка приміряла розкішне літнє плаття від українського дизайнера Лілії Пустовіт. Білий наряд прикрашений великим квітковим принтом чорного кольору.
Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Співачка кримськотатарського походження також присвятила коханому синочку вірш власного твору.
"Человеку год и три:
Смех, капризы. Научи,
Как так просыпаться, чтоб все время улыбаться,
Чтоб хотелось жить и петь,
И с тобой все кашки есть.
Как "качать", не зная жанра,
Подпевая "хахаха"
В милой "Johnny, Yes Papa"!
Как увижу я тебя, пожелаю всем добра,
всем здоровья и любви.
Ты пружинку заводи,
не дай Бог сесть на секунду, чтоб
Ана не расслаблялась,
а с тобой всегда игралась.
Рано утром, ночью поздней
Ты всегда стоишь на страже,
чтоб не тратиться на сон,
Ведь задач-то полон дом!!!
*ана - мама кримськотатарською", - написала Джамала.
Фото: Джамала знялася у фотосесії з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Підписники артистки поспішили залишити свої розчулені відгуки, зворушуючись такою гарною сім'єю і мальовничим місцем зйомки.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала показала бекстейдж відео з барвистої фотосесії серед лаванди.
А до цього Джамала зняла на відео прогулянку з підрослим синочком. Відзначимо, що не так давно співачка повернулася з Марокко, куди вона вирушила на відпочинок з Сеїт-Бекіром. Молода мама скучила за своїм синочком і поспішила по приїзду провести з ним час.
Також Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком". Співачка показала фотографії з останнього міста, в якому вона побувала в Марокко - Рабат.