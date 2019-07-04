"Невероятно красивая женщина": Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор

Каменских показывает детали съемок нового проекта
Настя Каменских продолжает засыпать поклонников фото своих мега ярких образов для съемок уже 10-го сезона шоу Х-Фактор на канале "СТБ". Напомним, что на данный момент проходят только съемки, а вот на ТВ проект обещают показать осенью этого года. Каменских – член жюри шоу. Вместе с певицей за выбор участников проекта также отвечают: Оля Полякова, Андрей Данилко и оперный певец Алессандро Сафина. Однако конечно же, активнее всех новыми съемками хвастаются Каменских и Полякова.
Так, на своей instagram-страничке Настя показала новый восхитительный образ. Певица позирует в трендовом в этом сезоне комбинезоне оригинального кроя – верх наряда и зона декольте оформлена в виде двух пересекающихся полосок ткани. Еще одна изюминка образа – очень объемные брюки. Обуви певицы не видно под брюками. Волосы собраны на затылке.
Ну а в качестве места для фотосессии выбрана длинная лестница.
Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового наряда и засыпали свою любимицу хвалебными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Отметим, что до этого Настя блистала в другом образе - в брюках с баской и топе.
Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, до этого Каменских растрогала невероятно нежным признанием. Певица поделилась с поклонниками глубоким рассуждением на тему любви, поисков счастья и роли поддержки в отношениях.
Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.