"Невероятно красивая женщина": Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор

Настя Каменских продолжает засыпать поклонников фото своих мега ярких образов для съемок уже 10-го сезона шоу Х-Фактор на канале "СТБ". Напомним, что на данный момент проходят только съемки, а вот на ТВ проект обещают показать осенью этого года. Каменских – член жюри шоу. Вместе с певицей за выбор участников проекта также отвечают: Оля Полякова, Андрей Данилко и оперный певец Алессандро Сафина. Однако конечно же, активнее всех новыми съемками хвастаются Каменских и Полякова.

Так, на своей instagram-страничке Настя показала новый восхитительный образ. Певица позирует в трендовом в этом сезоне комбинезоне оригинального кроя – верх наряда и зона декольте оформлена в виде двух пересекающихся полосок ткани. Еще одна изюминка образа – очень объемные брюки. Обуви певицы не видно под брюками. Волосы собраны на затылке.

Ну а в качестве места для фотосессии выбрана длинная лестница.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового наряда и засыпали свою любимицу хвалебными комментариями:

"Очень красивый цвет, хотела написать что вам идет... А потом вспомнила, что вам все идет))"

"Шикарная!"

"Без коментариев! Просто как всегда лучшая!"

"Невероятно красивая женщина. Сильная, целеустремленная, уверенная в себе, трудолюбивая. Я просто восхищаюсь вами. Как человеком и как певицей!"

"Ну не знаю.... Дело вкуса. Цвет очень красивый, насыщенный."

"Настя, тебе идет этот образ очень!"

"Очень стильно!"

"Ключицы – агонь!"

"Шикарный образ для шикарной красотки"

"Нереально красивая!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Отметим, что до этого Настя блистала в другом образе - в брюках с баской и топе.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, до этого Каменских растрогала невероятно нежным признанием. Певица поделилась с поклонниками глубоким рассуждением на тему любви, поисков счастья и роли поддержки в отношениях.

Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.