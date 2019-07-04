"Неймовірно красива жінка": Настя Каменських вразила ефектним образом на шоу Х-Фактор

Настя Каменських продовжує засипати шанувальників фото своїх мега яскравих образів для зйомок вже 10-го сезону шоу Х-Фактор на каналі "СТБ". Нагадаємо, що на даний момент проходять тільки зйомки, а ось на ТБ проект обіцяють показати восени цього року. Каменських – член журі шоу. Разом зі співачкою за вибір учасників проекту також відповідають: Оля Полякова, Андрій Данилко та оперний співак Алессандро Сафіна. Однак звичайно ж, найактивніше новими зйомками хваляться Каменських та Полякова.

Так, на своїй instagram-сторінці Настя показала новий чудовий образ. Співачка позує в трендовому в цьому сезоні комбінезоні оригінального крою – верх наряду і зона декольте оформлена у вигляді двох пересічних смужок тканини. Ще одна родзинка образу – дуже об'ємні штани. Взуття співачки не видно під брюками. Волосся зібране на потилиці.

Ну а в якості місця для фотосесії обрано довгі сходи.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового вбрання і засипали свою улюбленицю позитивними коментарями:

"Дуже гарний колір, хотіла написати що вам йде... А потім згадала, що вам все йде))"

"Шикарна!"

"Без коментарів! Просто як завжди найкраща!"

"Неймовірно красива жінка. Сильна, цілеспрямована, впевнена в собі, працьовита. Я просто захоплююся вами. Як людиною і як співачкою!"

"Ну не знаю.... Справа смаку. Колір дуже гарний, насичений."

"Настя, тобі йде цей образ дуже!"

"Дуже стильно!"

"Ключиці – агонь!"

"Шикарний образ для шикарної красуні"

"Нереально красива!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, що до цього Настя блищала в іншому образі - в брюках з баскою і топі.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, до цього Каменських зворушила неймовірно ніжним визнанням. Співачка поділилася з шанувальниками глибоким міркуванням на тему любові, пошуків щастя і ролі підтримки у відносинах.

До речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.