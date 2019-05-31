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Неужели Танцы со звездами? Оля Фреймут заинтриговала поклонников неожиданной встречей


Фреймут также поспешила оставить ответ на многочисленные вопросы

Оля Фреймут достаточно редко делится со своими поклонниками различными обновления. Однако когда украинская телеведущая и показывает что-то новенькое, то часто сопровождает свои новости интригой. Не стал исключением и ее недавний пост.

Так, телеведущая показала свои спортивные будни. Ольга опубликовала фото, на котором позирует в зале, на ней – спортивная форма. Также с Фреймут на снимке видим Яну Заец – хореографа и участницу 5-го сезона популярного проекта "Танцы со звездами", который отгремел в конце прошлого года на телеканале "1+1". Тогда партнером Яны был Иракли Макацария.

Конечно же, такая встреча не смогла остаться "незамеченной". Поклонники Фреймут сразу же предположили – а не готовится ли их любимица к новому сезону "Танцев со звездами"?

При этом сама Фреймут подписала фото следующим образом: "Тренировка с Яной Заец в одежде Mitchell Clothing".

Отметим, что Mitchell Clothing – это новоиспеченный бренд одежды старшей дочери Фреймут – 13-летней Златы Митчелл (девочка родилась от коренного британца Нила Митчелла в 2006 году).

Оля Фреймут и Яна Заец на совместной тренировке (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники отметили, что были бы рады видеть Ольгу Фреймут в танцевальном проекте:

  • "Готовитесь к "Танцам со звездами"?"
  • "Ніколи не дивилася танців з зірками! Але якщо там будете Ви, всі випуски передивлюся"
  • "Очень стройные"
  • "Чудесний колір одягу!"
  • "Ви чудові! Танці додають не лише сексуальності) Бажаю Вам жаги у погляді"
  • "Красивая, стройная, как струна"
  • "Вам дуже личить такий колip. Але блондинкою Ви мені подобалися більше"
  • "Оля, вы, как всегда, прекрасны"

К слову, Фреймут все же ответила на один из комментариев. И поспешила успокоить поклонников, ведущая предупредила, что в шоу пока не участвует.

  • "Нет, я к такому проекту не готовлюсь", - пишет Фреймут.
  • "А зря, я бы хотела посмотреть на танцующую Олю Фреймут", - пишут фолловеры Оли.

Иракли Макацария и Яна Заец - Танго - Танцы со звездами. 5 сезон

Скриншот: instagram.com/freimutolia

Напомним, до этого Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото. Телеведущая показала нежное фото, позируя на кровати. На Оле - летнее синее платье. Фреймут выглядит счастливой. 

Также Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.

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