Невже Танці з зірками? Оля Фреймут заінтригувала прихильників несподіваною зустріччю

Оля Фреймут досить рідко ділиться зі своїми шанувальниками різними оновлення. Проте коли українська телеведуча і показує щось новеньке, то часто супроводжує свої новини інтригою. Не став винятком і її недавній пост.

Так, телеведуча показала свої спортивні будні. Ольга опублікувала фото, на якому позує в залі, на ній – спортивна форма. Також з Фреймут на знімку бачимо Яну Заєць – хореографа і учасницю 5-го сезону популярного проекту "Танці з зірками", який відбувся наприкінці минулого року на телеканалі "1+1". Тоді партнером Яни був Іраклі Макацарія.

Звичайно ж, така зустріч не змогла залишитися непоміченою". Шанувальники Фреймут відразу ж припустили – а чи не готується їх улюблениця до нового сезону "Танців з зірками"?

При цьому сама Фреймут підписала фото наступним чином: "Тренування з Яною Заєць в одязі Mitchell Clothing".

Зазначимо, що Mitchell Clothing – це новоспечений бренд одягу старшої дочки Фреймут – 13-річної Злати Мітчелл (дівчинка народилася від корінного британця Ніла Мітчелла в 2006 році).

Оля Фреймут і Яна Заєць на спільному тренуванні (фото: instagram.com/freimutolia)

Оля Фреймут з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники відзначили, що були б раді бачити Ольгу Фреймут у танцювальному проекті:

"Готовитесь к "Танцам со звездами"?"

"Ніколи не дивилася танців з зірками! Але якщо там будете Ви, всі випуски передивлюся"

"Очень стройные"

"Чудесний колір одягу!"

"Ви чудові! Танці додають не лише сексуальності) Бажаю Вам жаги у погляді"

"Красивая, стройная, как струна"

"Вам дуже личить такий колip. Але блондинкою Ви мені подобалися більше"

"Оля, вы, как всегда, прекрасны"

До речі, Фреймут все ж відповіла на один з коментарів. І поспішила заспокоїти шанувальників, ведуча попередила, що в шоу поки не бере участь.

"Ні, я до такого проекту не готуюся", - пише Фреймут.

"А даремно, я б хотіла подивитися на танцюючу Олю Фреймут", - пишуть фоловери Олі.

Іраклі Макацарія і Яна Заєць - Танго - Танці з зірками. 5 сезон

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, до цього Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото. Телеведуча показала ніжне фото, позуючи на ліжку. На Олі - літня синя сукня. Фреймут виглядає щасливою.

Також Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою Євдокією.