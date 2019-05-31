Невже Танці з зірками? Оля Фреймут заінтригувала прихильників несподіваною зустріччю

Фреймут також поспішила залишити відповідь на численні запитання
Оля Фреймут досить рідко ділиться зі своїми шанувальниками різними оновлення. Проте коли українська телеведуча і показує щось новеньке, то часто супроводжує свої новини інтригою. Не став винятком і її недавній пост.
Так, телеведуча показала свої спортивні будні. Ольга опублікувала фото, на якому позує в залі, на ній – спортивна форма. Також з Фреймут на знімку бачимо Яну Заєць – хореографа і учасницю 5-го сезону популярного проекту "Танці з зірками", який відбувся наприкінці минулого року на телеканалі "1+1". Тоді партнером Яни був Іраклі Макацарія.
Звичайно ж, така зустріч не змогла залишитися непоміченою". Шанувальники Фреймут відразу ж припустили – а чи не готується їх улюблениця до нового сезону "Танців з зірками"?
При цьому сама Фреймут підписала фото наступним чином: "Тренування з Яною Заєць в одязі Mitchell Clothing".
Зазначимо, що Mitchell Clothing – це новоспечений бренд одягу старшої дочки Фреймут – 13-річної Злати Мітчелл (дівчинка народилася від корінного британця Ніла Мітчелла в 2006 році).
Оля Фреймут і Яна Заєць на спільному тренуванні (фото: instagram.com/freimutolia)
Оля Фреймут з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)
Шанувальники відзначили, що були б раді бачити Ольгу Фреймут у танцювальному проекті:
До речі, Фреймут все ж відповіла на один з коментарів. І поспішила заспокоїти шанувальників, ведуча попередила, що в шоу поки не бере участь.
Іраклі Макацарія і Яна Заєць - Танго - Танці з зірками. 5 сезон
Скріншот: instagram.com/freimutolia
Нагадаємо, до цього Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото. Телеведуча показала ніжне фото, позуючи на ліжку. На Олі - літня синя сукня. Фреймут виглядає щасливою.
Також Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою Євдокією.