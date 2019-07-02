"Нет конкурентов": Оля Полякова в латексном наряде свела с ума роскошными формами

Оля Полякова в последнее время все чаще будоражит поклонников новыми образами, в смелости которых можно не сомневаться. Отметим, что на данный момент Полякова снимается для 10-го сезона шоу Х-Фактор на канале "СТБ". Певица является одним из членов жюри проекта. Съемки проходят едва ли не каждый день (новый сезон обещают показать уже в сентябре этого года). Поэтому и члены жюри с радостью показывают фаннам свои шикарные образы.

Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала новое фото в экстремально соблазнительном образе. На исполнительнице – облегающие латексные брюки сиреневого цвета, а также латексный топ на одно плечо перламутрового оттенка. Латекс блестит, притягивая взгляды к наряду своей обладательницы. Образ довершают серебряные босоножки, а также причудливая корона-кокошник на голове Поляковой.

Конечно же, сложно не отметить, насколько роскошно выглядит певица – у Поляковой в буквальном смысле идеальные формы.

Кстати, в таком образе Полякова появилась еще во время презентации нового сезона. Однако тогда певица показала лишь несколько селфи. И вот, поклонники смогли рассмотреть ее стильный выход.

Роскошная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Детали образа Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

При этом певица попросила поклонников похвалить ее как можно лучше:

"Нахвалили вы баб, нахвалили мне тут мужиков, и все это в Моем!!! Инстаграм!! Вам не стыдно?))) меня кто-нибудь похвалит?" – пишет в шутку Полякова.

И поклонники исполнительницы не заставили себя долго упрашивать.

"В этом прикиде ты всех краше и всех бы победила, красуня"

"Олечка, с Вами никто не сравнится!)) И фигура шикарная, и лицо красивое, и нрав весёлый!)) Восхищаюсь Вами!"

"Красотка, с такими ножками вам нет конкурентов"

"Здесь Вы замечательные!"

"Тю, Оля!! Вы САМАЯ КРАСИВАЯ. А хто бачив краще, нехай йому повилазить"

"Вы лучше всех, однозначно!"

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова в образе Барби восхитила кокетливым декольте во время съемок Х-Фактора. Певица блистала в необычной шляпке зеленого цвета.

Также летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть. Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила", от которой балдеют слушатели.