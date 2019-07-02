"Нет конкурентов": Оля Полякова в латексном наряде свела с ума роскошными формами

Полякова даже попросила похвалить ее немного!
Оля Полякова в последнее время все чаще будоражит поклонников новыми образами, в смелости которых можно не сомневаться. Отметим, что на данный момент Полякова снимается для 10-го сезона шоу Х-Фактор на канале "СТБ". Певица является одним из членов жюри проекта. Съемки проходят едва ли не каждый день (новый сезон обещают показать уже в сентябре этого года). Поэтому и члены жюри с радостью показывают фаннам свои шикарные образы.
Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала новое фото в экстремально соблазнительном образе. На исполнительнице – облегающие латексные брюки сиреневого цвета, а также латексный топ на одно плечо перламутрового оттенка. Латекс блестит, притягивая взгляды к наряду своей обладательницы. Образ довершают серебряные босоножки, а также причудливая корона-кокошник на голове Поляковой.
Конечно же, сложно не отметить, насколько роскошно выглядит певица – у Поляковой в буквальном смысле идеальные формы.
Кстати, в таком образе Полякова появилась еще во время презентации нового сезона. Однако тогда певица показала лишь несколько селфи. И вот, поклонники смогли рассмотреть ее стильный выход.
Роскошная Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Детали образа Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
При этом певица попросила поклонников похвалить ее как можно лучше:
"Нахвалили вы баб, нахвалили мне тут мужиков, и все это в Моем!!! Инстаграм!! Вам не стыдно?))) меня кто-нибудь похвалит?" – пишет в шутку Полякова.
Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic
Напомним, ранее Оля Полякова в образе Барби восхитила кокетливым декольте во время съемок Х-Фактора. Певица блистала в необычной шляпке зеленого цвета.
Также летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть. Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила", от которой балдеют слушатели.